Za jak dlouho dokážete z rovnice 3(2x - 5) - 4(x + 3) = 2(3x - 1) + 7 dostat hodnotu x?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Za jak dlouho dokážete z rovnice 3(2x - 5) - 4(x + 3) = 2(3x - 1) + 7 dostat hodnotu x?Zdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 10.10.2026 05:45
Vaše nejhlubší tajemství nejsou v bezpečí, ani když spíte. Dnes večer vtrhne na televizní obrazovky...
Možná jste ji jako děti proháněli po koberci v obýváku nebo vám tiše ležela v krabici na chalupě. Tehdy...
Pan Jaromír si po odchodu do důchodu konečně našel čas i finance na realizaci pergoly. Chtěl jen...
Mnoho lidí si ani neuvědomuje, že instalace venkovních předokenních rolet může být vázána na schválení...
Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...Všechny články tohoto autora →