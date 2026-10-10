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Za jak dlouho dokážete z rovnice 3(2x - 5) - 4(x + 3) = 2(3x - 1) + 7 dostat hodnotu x?

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Rovnice s neznámou umí prověřit nejen počítání, ale hlavně trpělivost. Dnes máte možnost si jednu opravdu nabitou verzi vyzkoušet a zjistit, jak dobře si poradíte s větším množstvím kroků najednou.
Za jak dlouho dokážete z rovnice 3(2x - 5) - 4(x + 3) = 2(3x - 1) + 7 dostat hodnotu x?

Za jak dlouho dokážete z rovnice 3(2x - 5) - 4(x + 3) = 2(3x - 1) + 7 dostat hodnotu x?

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 05:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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