Za internet doma zaplatíte o 1 200 Kč ročně víc: Velký operátor od září zdražil i klientům se smluvním zvýhodněním

Domácí připojení k internetu platí většina lidí automaticky a na jeho cenu se dívá jen málokdy. Zákazníci jednoho z největších tuzemských operátorů by ale tentokrát měli udělat výjimku. Nový ceník totiž zasáhl také smlouvy uzavřené se slevou.
Rok s domácím internetem vyjde o 1 200 korun dráž
Řeč je o Vodafonu. Po 3. září 2026 začal platit jeho upravený ceník u vybraných mobilních tarifů a také u pevného internetu, za který zákazníci platí pravidelný měsíční poplatek. Výrazně je změna znát třeba u domácího připojení Internet Premium Ultra Lite, jehož cena vyskočila z 499 na 599 Kč měsíčně.
Domácí připojení Internet Premium Ultra Lite po zářijové úpravě ceníku vyjde za rok o 1 200 Kč dráž. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rozdíl 100 Kč za měsíc možná nezní jako velká rána. Během roku se ale nasčítá na 1 200 Kč, což je víc než dvojnásobek jedné měsíční platby podle původního ceníku. Dražší je i mobilní tarif Neomezený Super, který se zvedl z 939 na 999 Kč. Domácnost, která má u operátora internet i telefon, tak může zaplatit víc za obě služby najednou.
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Jak se zdražení obou tarifů, které operátor uvádí jako příklad, promítne do ročního rozpočtu, ukazuje tabulka:
Tarif Měsíčně dosud Měsíčně nově Za rok navíc Internet Premium Ultra Lite 499 Kč 599 Kč 1 200 Kč Neomezený Super 939 Kč 999 Kč 720 Kč
Vodafone vyšší ceny zdůvodňuje tím, že chce dál investovat do spolehlivosti a kapacity své sítě a do nabídky služeb.
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Kdo si tarif kdysi pořídil v akci, mohl doufat, že se ho úprava ceníku nedotkne. Operátor slevy nerušil. Procento, které má zákazník ve smlouvě, se ale teď počítá z nové ceny, takže výsledná platba roste i u zvýhodněných smluv.
V korunách vychází navýšení u zákazníků se slevou o něco nižší než u plné ceny. Čím větší slevu má zákazník sjednanou, tím menší částku navíc zaplatí, připlatí si ale každý.
Nová částka se objeví na říjnové faktuře
Na vyúčtování se vyšší cena u stávajících zákazníků poprvé objeví v říjnu 2026, protože nový ceník u nich naběhne s prvním zúčtovacím obdobím po zářijové změně. Kdo platí inkasem, nemusí si vyšší částky vůbec všimnout, protože peníze z účtu odcházejí bez jeho zásahu. Stojí za to jen zkontrolovat, jestli nastavený limit inkasa novou částku pokryje.
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Trvalý příkaz naopak posílá pořád stejnou sumu. Kdo platí tímto způsobem, musí ho navýšit sám, jinak mu bude narůstat nedoplatek.
Novou cenu svého tarifu uvidíte, jakmile se přihlásíte do zákaznického účtu Můj Vodafone. Tam je k dispozici i rozpis jednotlivých položek, podle kterého poznáte, co přesně se na faktuře změnilo.
Odejít můžete bez sankce, lhůta je ale krátká
Operátor smí smluvní podmínky měnit jen tehdy, pokud to smlouva umožňuje. Podle § 63b zákona o elektronických komunikacích musí zákazníkovi změnu oznámit v textové podobě, jasně a srozumitelně, a to nejpozději měsíc předtím, než začne platit. Součástí oznámení musí být i poučení, že smlouvu lze vypovědět bez dalších nákladů.
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Na rozhodnutí má zákazník jeden měsíc od chvíle, kdy mu oznámení o změně přišlo. Vodafone o zdražení informoval už se srpnovým vyúčtováním, takže u většiny lidí tahle lhůta nejspíš uplynula. Kdy přesně oznámení dorazilo, si dohledáte v e-mailu nebo ve vyúčtování.
Bezplatný odchod podle tohoto pravidla neplatí ve všech případech. Zákon ho vylučuje, pokud:
je změna pro zákazníka výhradně výhodná, jde o čistě administrativní úpravu s neutrálním dopadem, důvodem změny je nová právní úprava, smlouvu bylo nutné upravit na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu. Přečtěte si také: Varování pro Čechy mířící do Polska: Za tenhle prohřešek zaplatíte nejméně 11 000 Kč, doma by to stálo polovinu
Vyšší měsíční platba do žádné z těchto skupin nespadá.
Kdo lhůtu propásl, nemusí zůstat
Zmeškaná lhůta neznamená, že zákazník musí u operátora zůstat napořád. Podle § 63b odst. 8 stejného zákona smí operátor za předčasné ukončení smlouvy požadovat úhradu jen tehdy, když smlouva skončí do tří měsíců od svého uzavření. U starších smluv, a to i těch na dobu určitou, tedy za samotný odchod nic účtovat nemůže.
Za jednu věc se při odchodu platí
Výjimkou je zařízení pořízené se zvýhodněním ke smlouvě, třeba telefon nebo modem, který si chcete ponechat. Za něj může operátor doplatek požadovat.
Zákon tenhle doplatek omezuje. Nesmí přesáhnout poměrnou část hodnoty zařízení sjednanou při uzavření smlouvy ani částku, kterou byste do konce závazku ještě zaplatili za služby, a platí ta nižší z obou. Než se rozhodnete pro jinou nabídku, vyplatí se proto zjistit, kolik byste za zařízení ještě doplatili.
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Zdroje: https://www.vodafone.cz/osobni/zmena/, https://energozrouti.cz/clanek/vodafone-od-zari-zvysuje-ceny-mobilnich-a-internetovych-tarifu, https://www.mediaguru.cz/vodafone-od-zari-zdrazi-mobilni-tarify-zmena-dopadne-i-na-balicky-sluzeb, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127, https://epravo.cz/top/clanky/vztahuje-se-zakaz-smluvni-pokuty-pri-predcasnem-ukonceni-mobilniho-tarifu-i-na-stare-smlouvy-110720.html, https://www.lupa.cz/aktuality/tarify-nemuseji-platit-vecne-pripomina-ctu-pravidla-zmen-smluv/, https://energozrouti.cz/clanek/operatori-v-cesku-zdrazovani-tarifu-volani, https://ceskeduchody.cz/zpravy/v-rijnu-si-zkontrolujte-fakturu-za-telefon-oblibeny-operator-zdrazil-aniz-by-si-toho-vetsina-zakazniku-vsimla