Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Za Husáka to měl doma kdekdo. Teď je sběratelé vykupují za 50 000 – 80 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Možná jste kolem něj léta procházeli na chalupě nebo u babičky v obýváku a považovali ho za obyčejnou retro dekoraci z dob hluboké normalizace. Jenže pod vrstvou prachu se může skrývat mistrovské dílo, které dnes na internetových aukcích vyvolává hotové šílenství. Zatímco někteří spekulanti se nestydí žádat za tyto třpytivé skleněné skvosty desítky tisíc korun, realita sběratelského trhu je sice střízlivější, ale stále nesmírně lákavá. O jaký zapomenutý klenot československých domácností jde a jak poznáte, že máte doma originál s obrovskou uměleckou hodnotou?
Za Husáka to měl doma kdekdo. Teď je sběratelé vykupují za 50 000 – 80 000 Kč

Za Husáka to měl doma kdekdo. Teď je sběratelé vykupují za 50 000 – 80 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Lidl prodává věcičku k nezaplacení za pouhých 750 Kč. Potřebují ji především důchodci
Lidl prodává věcičku k nezaplacení za pouhých 750 Kč. Potřebují ji především důchodci
Ve čtvrtek ve 20:00 celé Česko propadne euforii: Prima MAX nasazuje kultovní klenot všech Husákových dětí
Ve čtvrtek ve 20:00 celé Česko propadne euforii: Prima MAX nasazuje kultovní klenot všech Husákových dětí

Bizarní zločin na sklonku starého mocnářství dodnes rozesmívá i mrazí miliony diváků. V luxusní vile zbyla...

Když jsem viděla, že tchyně dává do květináčů alobal, smála jsem se. Zkusila jsem to a teď na to nedám dopustit
Když jsem viděla, že tchyně dává do květináčů alobal, smála jsem se. Zkusila jsem to a teď na to nedám dopustit

Hliníková fólie mezi pokojovkami? Zní to absurdně. Přesto za tímto trikem stojí chytrá fyzika, která...

Důchodci by v roce 2027 mohli dostat dalších 3 600 Kč, nebo možná i mnohem víc
Důchodci by v roce 2027 mohli dostat dalších 3 600 Kč, nebo možná i mnohem víc

Zatímco se v debatách skloňují částky jako 3 600 Kč najednou nebo stovky korun navíc každý měsíc, realita...

Z luxusního hotelu se stalo město duchů. Dřív tam jezdili papaláši za odměnu, později chodili lidé zemřít
Z luxusního hotelu se stalo město duchů. Dřív tam jezdili papaláši za odměnu, později chodili lidé zemřít

Na skále nad 157 metrů vysokým vodopádem v Kolumbii stojí budova s neobyčejným osudem. Začínala jako...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.