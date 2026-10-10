Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 800 Kč. Tenhle kuchyňský mlýnek měl doma skoro každý

Těžký litinový strojek s klikou se přišrouboval k hraně stolu a pak se točilo, dokud nebylo namleto maso na karbanátky nebo sekanou. Mnoho rodin ho podědilo po babičce a od té doby ho ani nevytáhlo ze skříně. Na inzertních portálech přitom tyhle mlýnky pořád hledají nové majitele a za pěkný kus se dají utržit slušné peníze.
Kolik za něj dnes chtějí prodávající
Řeč je o ručním mlýnku na maso ze Skuhrova nad Bělou, který známe pod jménem Porkert. Kdo si v říjnu 2026 projde inzeráty na Bazoši, zjistí, že domácí velikost vyjde nejčastěji na 300 až 600 Kč. Nejlevnější nabídky začínají kolem 200 Kč, zatímco ceny velmi zachovalých kusů se šplhají k 800 Kč. Rozdíl dělá hlavně stav. Strojek z půdy s rezavým povrchem, který nikdo nečistil, jde levněji než mlýnek, jehož klika se dodnes točí hladce.
Podobně to vypadá na Aukru, kde se objevil mlýnek velikosti 8 s nápisem Made in Czechoslovakia za 300 Kč. Za kus litiny, který roky ležel ve sklepě, je to příjemný přivýdělek.
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Základ položil Josef Porkert, když si v roce 1881 pronajal železnou huť ve Skuhrově nad Bělou v Orlických horách a udělal z ní slévárnu. Mlýnky začali vyrábět až jeho synové. Od roku 1906 je vyráběli ve velkém podle amerického vzoru. Na inzertních portálech se dodnes objevují i porkertovská struhadla na strouhanku nebo mlýnky na ořechy. Pojmem se však stal hlavně mlýnek na maso.
Tempo bylo na tehdejší dobu obrovské. V roce 1911 vyšlo z továrny zhruba sto tisíc strojků a koncem dvacátých let už kolem čtyř set tisíc ročně, přičemž tři čtvrtiny putovaly do ciziny. Litina navíc vydrží skoro cokoliv, takže jeden mlýnek posloužil i několika generacím.
Proč na starém kusu nemusí být nápis Porkert
V roce 1948 stát rodinnou firmu znárodnil a závod připojil k Orlickým strojírnám. Z pestré nabídky kuchyňských pomocníků si výrobu odnesly jiné továrny a ve Skuhrově zbyly jen ruční mlýnky na maso. Odlévaly se tam po celou dobu komunistického režimu.
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Současný majitel značky na svém webu uvádí, že se tehdy rodinné příjmení na odlitky dávat nesmělo. Kdo v inzerátu narazí na starý mlýnek bez jména výrobce, může tak mít v rukou kus ze stejné továrny.
Na co se dívá kupující
Mlýnky se vyráběly v několika velikostech, které prozradí číslo vyražené na těle. V inzerátech se nejčastěji objevují domácí čísla 5, 8 a 10. Mohutné číslo 32, které se hodí třeba na zabijačku, se nabízí za 2 000 až 2 500 Kč.
Ceny z inzerátů přehledně shrnuje tabulka:
Nabídka Kde Cena domácí velikost, nejčastější nabídky Bazoš 300 až 600 Kč nejlevnější nabídky Bazoš kolem 200 Kč velmi zachovalé kusy Bazoš až k 800 Kč velikost 8 s nápisem Made in Czechoslovakia Aukro 300 Kč číslo 32 (třeba na zabijačku) inzeráty 2 000 až 2 500 Kč Přečtěte si také: Kdo škvaří sádlo na sporáku, dělá chybu. Babičky používaly 1 jiný postup a škvarky byly zlatavé a křupavé
Prodávající v popisech hlavně zdůrazňují, že je strojek kompletní. Kromě kliky do něj patří:
šnek, který posouvá maso dopředu; nůž; děrovaná deska.
Bez nich mlýnek nemele. Body sbírá i čitelný vyražený nápis Made in Czechoslovakia, který prodávající rádi uvádějí rovnou v titulku inzerátu. Pozornost si zaslouží i závit otočné matky vpředu. Když je stržený, matku nejde dotáhnout do konce.
Kupující u starého mlýnku hlídají hlavně to, aby k němu patřil šnek, nůž i děrovaná deska. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Nový vyjde dráž než zachovalý starý
Rodinnému podniku v roce 2007 došel dech kvůli levným asijským kopiím a silné koruně, se kterou se vývoz přestal vyplácet. V roce 2010 se pak výroba ve Skuhrově zastavila úplně. O dva roky později značku převzala společnost Hanhart z Morkovic a mlýnky Porkert se vrátily do obchodů.
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Nejmenší domácí model číslo 5 dnes stojí u výrobce bez slevy 1 686 Kč. Na celý mlýnek dává výrobce pětiletou záruku. Díly, které se časem opotřebují, si u něj lze dokoupit samostatně. Kdo tedy najde ve sklepě zachovalý starý kus, může ho prodat za pár set korun, nebo ho vyčistit a dál v něm mlít maso stejně jako kdysi babička.
Zdroje: https://www.bazos.cz/search.php?hledat=ml%C3%BDnek+na+maso+porkert&rubriky=www, https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=porkert%20ml%C3%BDnek, https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Porkert, https://www.noveregiony.cz/nove-rychnovsko/clanky/fenomen-mlynky-porkert-aneb-rodinne-stribro-orlickych-hor, https://www.e15.cz/magazin/ruzeninu-hut-ve-skuhrove-nad-belou-zavrela-asijska-konkurence-979116, https://www.porkert-original.cz/mlynky-na-maso, https://www.porkert-original.cz/clanek/historie-znacky-porkert-130-let-poctive-prace