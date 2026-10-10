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Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 800 Kč. Tenhle kuchyňský mlýnek měl doma skoro každý

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Dennívýzva
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Těžký litinový strojek s klikou se přišrouboval k hraně stolu a pak se točilo, dokud nebylo namleto maso na karbanátky nebo sekanou. Mnoho rodin ho podědilo po babičce a od...
Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 800 Kč. Tenhle kuchyňský mlýnek měl doma skoro každý

Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 800 Kč. Tenhle kuchyňský mlýnek měl doma skoro každý

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 03:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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