Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 500 Kč. Tenhle fén měla v koupelně skoro každá žena

Krémový vysoušeč ve tvaru pistole, který hučel v koupelnách od Aše až po Košice. Málokterá domácnost ho za socialismu neměla a dnes po něm znovu sahají sběratelé. Čím si obyčejný fén vysloužil druhý život a kolik za něj lidé reálně dávají?
Fén, co vypadal jako laserová pistole
Kdo vyrůstal za normalizace, pozná ten tvar na první pohled. Krémové tělo, rukojeť akorát do dlaně a hubice, ze které se valil teplý vzduch. Vysoušeč vlasů s označením EM 521 připomínal spíš rekvizitu z béčkového sci-fi než obyčejný spotřebič do koupelny.
Jeho podobu má na svědomí Stanislav Lachman, jeden z nejvýznamnějších českých designérů minulého století. Návrh fénu pochází už z roku 1956 a jeho autor za svůj život podepsal přes 1 200 věcí, na které lidé denně sahali. Mezi jeho nejslavnější kousky patří žehlička ETA 211 s tehdy největší žehlicí plochou na světě i oblíbené hlinecké vysavače. Pistolový fén mezi nimi patřil k těm vůbec nejlidovějším.
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Současníci Lachmana s nadsázkou nazývali Josefem Ladou českého designu. Z jeho dílny pocházela i spousta věcí, kolem kterých tehdejší domácnosti chodily bez povšimnutí, od vodovodních baterií po vybavení celé kuchyně. Fén byl jen malý kousek té obří mozaiky, zato jeden z nejviditelnějších.
Proč ho měla doma skoro každá rodina
Fén se vyráběl neuvěřitelně dlouho. Z linek Novoborských strojíren, a později družstva Zlatník Ostrava, sjížděl zhruba od poloviny padesátých let až do začátku let devadesátých. Za ty desítky let se vystřídal v bezpočtu koupelen a stal se jedním z mála spotřebičů, které si mohla dovolit prakticky každá rodina.
Tady je ale potřeba uvést clickbait na pravou míru. Pár korun fén nikdy nestál, v roce 1981 za něj v obchodě chtěli 250 Kčs. Na tehdejší poměry to přesto nebyla závratná suma. Zatímco velké spotřebiče jako pračka nebo lednička stály několik výplat a čekalo se na ně ve frontách, fén si člověk pořídil bez velkého shánění a vydržel mu klidně dvacet nebo třicet let.
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Dobová technika měla jednu vlastnost, kterou dnešní plastové krabičky skoro neznají. Dělala se tak, aby přežila majitele. Robustní mixéry, vysavače i fény z téhle éry se běžně dědily z generace na generaci a spousta kusů funguje i po půl století. Právě ta nezničitelnost je důvod, proč se jich dochovalo tolik a proč se s nimi dnes dá obchodovat.
Dnes za zachovalý kus padne i 500 korun
Když po revoluci dorazily lehké plastové fény z obchodních řetězců, putovala většina těch krémových pistolí na půdy a do sběrných dvorů. Právě proto jsou dnes zajímavé. Na bazarech a aukčních webech se objevují v jednom kuse a ceny se liší kousek od kousku.
Obyčejný funkční fén bez obalu pořídíte často za pár desítek až dvě stě korun. Jakmile ale přibude původní krabice, návod, stojánek nebo dokonce dochovaný paragon, cena šplhá nahoru. Za pěkně zachovalý a kompletní kus dávají sběratelé i kolem 500 korun. Některé jiné československé fény, třeba ETA Diola, se na aukcích objevují ještě dráž.
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Orientační cenové rozpětí shrnuje následující tabulka:
Stav a kompletnost Orientační cena Funkční fén bez obalu pár desítek až dvě stě korun Pěkně zachovalý a kompletní kus (původní krabice, návod, stojánek nebo dochovaný paragon) kolem 500 korun
Zájem o podobné věci roste ruku v ruce s módou na retro. Dobovému designu fandí sběratelé i obyčejní nostalgici, kterým připomíná dětství, a celé éře se dnes věnují samostatná muzea, třeba chebské Retromuseum. Krémový fén tak z koupelny doputoval až do vitrín.
Zájem o dobový design roste a krémový fén se z koupelen stěhuje do sběratelských vitrín a retro muzeí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co rozhoduje o ceně
Cenu určuje hlavně stav a kompletnost. Nejvíc se cení kousky, které vypadají, jako by je někdo právě vybalil, tedy nepopraskaný plast v krémové barvě, funkční přepínač a ideálně i příslušenství, které se k fénu kdysi prodávalo. K výbavě patřil stojánek na odložení a nástavec. Hodnotu znatelně zvedá původní obal a papíry od spotřebiče.
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Kdo takový fén zdědil po babičce, nemusí hned pospíchat do bazaru. Je to hezká vzpomínka a zároveň kus domácího designu, který se dnes znovu draží. Pokud byste ho ale chtěli opravdu používat, nechte nejdřív zkontrolovat starou šňůru a izolaci. Elektrika, která má na krku půl století, si zaslouží opatrnost.
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Zdroje: https://www.denik.cz/cesko/socialismus-domacnosti-remoska-zehlicka-pracka-tatramat-ikona-legenda/, https://archiv.hn.cz/c1-51064020-lachmanuv-fen-em-521, https://elektro.bazos.cz/inzeraty/retro-fen/, https://aukro.cz/legendarni-retro-fen-typ-em-521-posledni-vystaveni-6958667564, http://www.teletym.g6.cz/bila_technika/feny/521/521.htm