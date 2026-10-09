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Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 500 Kč. Tenhle fén měla v koupelně skoro každá žena

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Dennívýzva
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Krémový vysoušeč ve tvaru pistole, který hučel v koupelnách od Aše až […]
Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 500 Kč. Tenhle fén měla v koupelně skoro každá žena

Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 500 Kč. Tenhle fén měla v koupelně skoro každá žena

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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