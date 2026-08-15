Za Husáka ji měl podobnou každý a Češi nad ní ohrnovali nos. Dnes ji sběratelé vykupují za 8 000 Kč minimálně

Představte si přelom tisíciletí. V českých domácnostech vrcholí hon na vše nové, západní, moderní. Panelákové kontejnery praskají ve švech: uvnitř leží rozložené sektorové stěny, ohýbaná křesla s prošívaným čalouněním a desítky svítidel s chromovanými rameny a opálovými koulemi. To, co ještě před pár lety patřilo k základní výbavě socialistického bytu, najednou nikoho nezajímá.
Tehdejší generace měla jasno – všechno, co připomínalo normalizaci, muselo pryč. Nahradily to sestavy z dřevotřísky potažené imitací dřeva a levná svítidla z plastu. Nikdo netušil, že za dvacet let budou lidé po těch zahozených kusech pátrat na aukcích a na blešácích. A platit za ně částky, které by tehdy nikoho nenapadly.
Vesmírný závod dorazil až do československého obýváku
Abychom pochopili, proč se dnes ceny těchto lamp vyšplhaly do tisíců, musíme se vrátit na konec šedesátých let. Svět tehdy žil dobýváním kosmu, přistáním na Měsíci a fascinací atomovou energií. Designéři v Itálii, Skandinávii i střední Evropě začali opouštět tradiční textilie a dřevěné konstrukce. Místo nich přišly na řadu chromované trubky, leštěný kov a speciální opálové sklo.
Právě v této atmosféře vznikla ikonická lampa přezdívaná Atom – někdy také Sputnik, podle sovětské družice. Její tvar věrně napodoboval planetární model atomu: z centrální kovové konstrukce vybíhalo několik ramen zakončených kulovitými stínidly. Když se rozsvítila, nevytvářela jen praktické světlo na čtení. Fungovala jako světelná skulptura, která dominovala celému prostoru.
V Československu se na trh dostávaly modely z tuzemských družstev – Napako, Lidokov, Pokrok Žilina nebo Drupol. Pro Napako a Lidokov navrhoval svítidla legendární designér Josef Hůrka, jehož jméno dnes mezi sběrateli funguje jako silná značka. Ze sousední NDR pak proudily podobné typy z podniku VEB EGEM, například populární Typ 551/4. Ačkoliv šlo o sériovou výrobu, materiálové provedení bylo mimořádně poctivé.
Proč dnes platíme tisíce za to, co jsme včera vyhazovali
Zatímco generace, která prožila sedmdesátá a osmdesátá léta, měla tato svítidla spojena s nedostatkem výběru a jednotvárností tehdejšího bydlení, mladší generace i mezinárodní trh se na ně dívají čistě optikou estetiky a kvality. A právě tady nastává ten zásadní obrat.
Skutečné materiály namísto imitací: Většina současných levných svítidel sází na plastové výlisky potažené tenkou vrstvou metalického nástřiku. Lampy ze sedmdesátých let nabízejí masivní chromované trubky, těžké litinové nebo kovové podstavy pro dokonalou stabilitu a ručně či poloautomaticky foukané opálové sklo. Konkrétně šlo o takzvané triplexní opálové sklo – třívrstvý materiál se sametovým povrchem, který dokonale rozptyloval světlo bez oslnění.
Nadčasový sochařský tvar: Geometrické linie lampy Atom skvěle zapadají do moderních minimalistických, skandinávských i industriálních interiérů. Nepůsobí jako zaprášené retro, ale jako výrazný solitér dodávající prostoru charakter.
Konec předsudků vůči středoevropskému designu: České a východoevropské kousky se etablovaly na prestižních mezinárodních platformách jako 1stDibs či Pamono, kde se ceny československých a německých svítidel z této éry pohybují v řádu stovek až tisíců eur.
Zatímco před patnácti lety bylo možné podobnou lampu pořídit na bleším trhu za stokorunu nebo ji najít zaprášenou na půdě u prarodičů, dnes se stolní verze lampy Atom v zachovalém stavu běžně prodává za 8 000 až 9 500 Kč. Větší podlahové stojací varianty se čtyřmi a více světly nebo vzácnější barevné modely mohou vynést ještě podstatně víc.
Co rozhoduje o tom, zda je vaše lampa poklad nebo šrot
Pokud máte pocit, že podobný kousek leží zapomenutý v komoře, na chatě nebo ve sklepě u rodičů, vyplatí se s ním zacházet opatrně. Stav skleněných koulí a opálových stínidel je nejzranitelnější částí svítidla. Pokud je sklo prasklé nebo jedno ze stínidel chybí, hodnota rapidně klesá – sehnat identický originální náhradní díl ze sedmdesátých let bývá téměř nemožné.
Kvalita chromování a kovu: Původní, neorezlý chrom s vysokým leskem je pro sběratele klíčový. Bodová koroze se dá do jisté míry rozleštit, ale hluboké narušení materiálu cenu snižuje. Nečistěte kov agresivní chemií ani drátěnkami – hrubé abrazivní prostředky mohou nenávratně poškrábat chromový povrch. K oživení lesku stačí jemný hadřík z mikrovlákna a speciální pasta na leštění chromu.
Původní značení a štítky: Zachovaný výrobní štítek podstavce podniků jako Napako, Lidokov nebo VEB EGEM s typovým číslem je pro vážné zájemce doložením autenticity a může cenu posunout ještě výš.
Pozor na původní elektroinstalaci: Padesát let staré kabely, ztvrdlá izolace a bakelitové objímky mohou představovat reálné bezpečnostní riziko. Pokud chcete lampu denně používat, je nanejvýš vhodné nechat svítidlo odborně zkontrolovat a zrepasovat elektrikářem pro novou certifikovanou kabeláž, bezpečné uzemnění a citlivou výměnu spínače.
A hlavně – nespěchejte s neuváženým prodejem. Zájem o design šedesátých a sedmdesátých let setrvale roste. Kvalitně zachovalé kousky už levnější nebudou, naopak fungují jako příjemná a estetická mikrodiverzifikace úspor. Lampa Atom je tak skvělým důkazem toho, jak relativní může být pojem vkusu. To, co bylo včera považováno za obyčejný tuctový výrobek tehdejšího průmyslu, je dnes uznávaným uměleckým řemeslem a vyhledávaným sběratelským artiklem.
Zdroje článku: galerie-parallele.com, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský