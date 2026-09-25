Za houbaření můžete dostat pokutu i 10 000 Kč. Češi to často vůbec neví a nevědomě porušují pravidla

Plný koš hřibů se dá v dobré sezoně nasbírat za pár desítek minut. Postih u lesa umí přijít ještě rychleji a úplně bez varování. Houbaře nejčastěji zradí auto nechané na špatném místě, které ho může stát tisíce korun dávno předtím, než v mechu najde první hřib.
Cedule nikde, a stání je stejně načerno
Většina řidičů má ze silnic zažité, že kde nevisí zákazová značka, smí zastavit. Les tohle pravidlo staví na hlavu. Zákaz vjezdu i stání motorových vozidel je zakotvený rovnou v § 20 lesního zákona a funguje automaticky i tam, kde nestojí žádná cedule ani závora. Značky, které v lese občas potkáte, žádný zákaz nepřidávají. Připomínají pravidlo, které platí i tam, kde nevisí.
Důležité je, co všechno pod pojem les spadá. Zdaleka to nejsou jen stromy. Do stejného režimu patří nezpevněné lesní cesty i řada zpevněných cest evidovaných jako pozemky, které slouží lesu. Zatravněný pruh na okraji porostu nebo upěchovaná krajnice u lesní pěšiny tak pořád právně zůstávají lesem, kam vozidlo nesmí.
Přečtěte si také: Za zapomenutou výměnu pneumatik na podzim hrozí pokuta až 5 000 Kč. Řidiči často neví, od kdy povinnost platí I obyčejná sjízdná lesní cesta zůstává právně lesem, kam auto nesmí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Oporu má tenhle přísný výklad i v soudní praxi. Nejvyšší správní soud v roce 2018 potvrdil, že status lesa nezmizí jen proto, že po cestě jde pohodlně projet. Že úsek vypadal jako obyčejná sjízdná cesta a přímo zval k projetí, soudci jako polehčující okolnost neuznali.
Kontrolovat vás může hned několik lidí
Kdo počítá s tím, že ho hluboko v lese nikdo neuvidí, riskuje zbytečně. Potkat tam totiž můžete víc typů lidí a jejich oprávnění se dost liší. Klíčový je rozdíl v postavení. Zaměstnanec lesů vás sám pokutovat nemůže, jeho role končí u sepsání přestupku a předání věci policii nebo úřadu, kterému spis putuje.
Jinak je na tom lesní stráž. Ta vystupuje jako úřední osoba: legitimuje se odznakem i průkazem, ověří vaši totožnost, pořídí záznam a přestupek může vyřešit hned na místě formou příkazu, tedy vám rovnou napíše pokutový bloček. Zapírání jména se nevyplácí, protože strážce může přivolat policii a zadržet vás do jejího příjezdu. „Závažnější skutky pak projednává správní orgán a neřeší se pokutou na místě,“ uvedla pro Deník.cz Eva Jouklová, mluvčí Lesů ČR.
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Kontroly navíc nejsou jen na papíře. V hojně navštěvovaných lokalitách hlídkují strážci a policisté v sezoně u vjezdů do lesa i společně a v některých krajích tak během pár týdnů napočítají desítky prohřešků, převážně kvůli neoprávněnému vjezdu a parkování.
Kolik vás nechané auto může stát
Teď to hlavní. Za neoprávněné zajetí do lesa nebo zaparkování na jeho pozemku dovoluje § 53 lesního zákona udělit fyzické osobě pokutu až 10 000 korun. Stačí, že chybí souhlas vlastníka. Ve znění účinném pro rok 2026 dopadá tahle sazba právě na běžného řidiče, do jehož role patří naprostá většina houbařů.
Občas se objevuje i výrazně vyšší strop, konkrétně až 100 000 korun. Ten ovšem podle § 54 téhož zákona, rovněž ve znění pro rok 2026, dopadá na provozovatele vozidla, který nezajistil dodržení zákazu, a provozovatel nemusí být totožný s řidičem. Za jeden a tentýž přestupek navíc pokutu nedostanou oba zároveň. Pro houbaře, který přijede vlastním autem a sám ho zaparkuje, je proto směrodatná ta nižší částka.
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Vyhnout se pokutě je snadné a nestojí to ani korunu. Bezpečné jsou jen plochy, které už pod lesní pozemek nepatří: veřejné parkoviště nebo odstavný pruh u vjezdu do lesa, případně okraj běžné silnice tam, kde vůz nikomu nezavazí. Nejvíc hub obvykle roste kus od cesty a právě tam láká zajet vozem blíž. Jenže každé takové popojetí po lesní cestě je porušením zákazu a sankce může přijít dřív, než sběrač vůbec vystoupí z auta.
Ještě přísnější pravidla platí v chráněných krajinných oblastech a národních parcích. Tam vjezd a stání aut mimo silnice a vyhrazená místa hlídá navíc zákon o ochraně přírody. Vyplatí se proto zjistit si legální stání předem a zaparkovat rovnou tam. Ujít k houbám pár stovek metrů navíc nikoho nezruinuje, zatímco pokuta se pořádně prodraží.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289, https://policie.gov.cz/clanek/pri-navsteve-lesa-dodrzujte-zakony.aspx, https://www.denik.cz/cesko/cesko-houby-rostou-mapa-pozor-za-co-hrozi-pokuta-v-lese-parkovani-auto/, https://www.tiscali.cz/jedete-na-houby-autem-pokuta-az-100-000-kc-plati-i-kdyz-u-lesa-zadna-znacka-neni-688222, https://www.centrum.cz/clanek/pokuta-za-houbareni-az-10-000-kc-2026-cesi-ji-dostanou-driv-nez-vubec-vejdou-do-lesa-289832