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Za houbaření můžete dostat pokutu i 10 000 Kč. Češi to často vůbec neví a nevědomě porušují pravidla

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Dennívýzva
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Plný koš hřibů se dá v dobré sezoně nasbírat za pár desítek minut. Postih u lesa umí přijít ještě rychleji a úplně bez varování. Houbaře nejčastěji zradí auto nechané na špatném místě, které ho může stát tisíce korun dávno předtím, než v mechu najde první hřib. Cedule nikde, a stání je stejně načerno Většina řidičů […]
Za houbaření můžete dostat pokutu i 10 000 Kč. Češi to často vůbec neví a nevědomě porušují pravidla

Za houbaření můžete dostat pokutu i 10 000 Kč. Češi to často vůbec neví a nevědomě porušují pravidla

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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