Za dva dny 9,2 milionu zhlédnutí a Češi dávají 82 %. Drsné drama z ropných polí točí 3. řadu

Streamovací služba Paramount+ oznámila, že štáb seriálu
Landman znovu stojí na place. Natáčí se opět v texaském Fort Worth a americký server TVLine k tomu přinesl i první fotku z nové řady. Čtyři herci, kteří se dosud objevovali jen ve vedlejších rolích, se zároveň posunuli do hlavního obsazení.
Připomeňme, že za seriálem stojí
Taylor Sheridan, autor westernové ságy Yellowstone (na ČSFD 85 %) a jejího prequelu 1883 (88 %). Landman ale místo ranče a dobytka sleduje ropný byznys v západním Texasu, kde se točí obrovské peníze a málokdo se bojí ušpinit si ruce. Námět vychází z podcastu Boomtown novináře Christiana Wallace, který je dnes spolutvůrcem seriálu. Foto: Paramount+ Tommy jde do podnikání
Druhá řada skončila pro Tommyho Norrise (
Billy Bob Thornton) zlomem. Místo aby dál uklízel nepořádek po firmě M-Tex, založil vlastní společnost CTT Oil Exploration & Cattle a přibral do ní syna Coopera (Jacob Lofland) i otce T. L. Rodinný podnik mu má podle Christiana Wallace dovolit věnovat se tomu, co ho na práci baví nejvíc, jak spolutvůrce řekl stejnému serveru.
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Jenže v Texasu nikdo nic nedává zadarmo. Ve třetí řadě přichází Michael Kelly, kterého diváci znají jako cynického Douga Stampera z
Domku z karet (90 %). Podle indického magazínu The Week si zahraje Williama Crocketta, šéfa největší ropné společnosti na světě, tedy přesně toho soupeře, kterého si začínající firma nepřeje.
Ve hře navíc zůstává nebezpečný Gallino (
Andy Garcia), se kterým Tommy na konci řady uzavřel obchod. Otevřených linek je podle Wallace tolik, že má seriál před sebou ještě hodně dlouhou cestu, svěřil se webu TV Insider. Foto: Paramount+ Demi Moore i Sam Elliott zůstávají
Vrací se prakticky celé hlavní obsazení. Kromě Thorntona znovu uvidíme
Demi Moore jako Cami Millerovou, vdovu po majiteli M-Texu, Ali Larter v roli Tommyho bývalé manželky Angely a Michelle Randolph jako jejich dceru Ainsley. Tommyho otce T. L. dál hraje Sam Elliott, kterého fanoušci Sheridanových seriálů znají právě z 1883.
Mezi stálé členy obsazení nově patří Colm Feore jako bývalý právník M-Texu Nathan a Mustafa Speaks v roli předáka Bosse. Povýšení se dočkaly i Bobbi Salvör Menuez, která hraje Ainsleyinu spolubydlící z vysoké Paigyn, a Francesca Xuereb jako fyzioterapeutka Cheyenne. Zpátky jsou také Paulina Chávez, Kayla Wallace, James Jordan a Mark Collie.
Foto: Paramount+ Foto: Paramount+ A jak Landman hodnotí Češi?
U nás má Landman na ČSFD 82 %, druhá řada pak 79 %. Ani v Česku tedy nejde o okrajový kousek a seriál najdeme na
SkyShowtime i na Prime Video.
V Americe je to ještě větší trhák. Druhá řada podle Paramountu nasbírala za první dva dny 9,2 milionu zhlédnutí, o 262 % víc než ta první, a stala se nejsilnějším startem původního seriálu Paramount+ vůbec. Třetí řadu proto streamovací služba objednala už začátkem prosince, ještě během vysílání druhé.
Foto: Paramount+ Kdy vyjde 3. řada Landmana?
Na tradiční listopadovou premiéru letos zapomeňte. Herec James Jordan pro sportovní a zábavní web
OutKick prozradil, že se bude točit až do prvního čtvrtletí příštího roku, takže nové díly dorazí nejdřív v roce 2027.
Tvůrci přitom slibují, že čekání nebude delší, než je nutné. Režisér a výkonný producent Stephen Kay uvedl, že se stříhá souběžně s natáčením, a Christian Wallace by rád udržel tempo jedné řady za rok.
Třetí řada Landmana dorazí nejdřív v roce 2027, přesné datum zatím Paramount+ neoznámil. Do té doby je na SkyShowtime dost času dohnat první dvě řady. Zdroje: Paramount+, TVLine, The Week, TV Insider, OutKick, ČSFD