Za dob našich babiček byly tyto české dekorativní talíře velkou módou. Dnes je sběratelé vykupují za 10 000 Kč

Zatímco mnozí ho považují za bezcennou cetku z dob první republiky, sběratelé dnes za tyto konkrétní kousky neváhají vyplatit šokující sumy. Stačí jediný správný detail na zadní straně a z obyčejného úklidu půdy se stane nečekaný finanční triumf.
Odhalení zapomenutého pokladu: Legendární vranovská kamenina
Jde o proslulou Vranovskou kameninu, která se vyráběla v malebném Vranově nad Dyjí (historicky známém jako Frain). Mezi lidmi koluje mýtus, že jde o běžné nádobí z dob našich babiček či z období první republiky. Pravda je však mnohem fascinující a dodává těmto kouskům punc exkluzivity. Továrna totiž zanikla již v roce 1882! Každý originální kousek, který doma objevíte, je starý minimálně 144 let a pamatuje hluboké 19. století. Tyto nádherné talíře, mísy a šálky zdobily domácnosti našich předků a dnes představují absolutní vrchol tuzemského sběratelství.
Příběh zrození moravského zázraku v anglickém stylu
Historie této slavné manufaktury se začala psát v roce 1799, kdy ji založil pražský měšťan Josef Weiss. Skutečný zlatý věk však nastal poté, co továrnu v roce 1816 koupil osvícený šlechtic a mecenáš Stanislav hrabě z Mniszku. Pod jeho vedením, zejména ve 30. a 40. letech 19. století, zažila vranovská manufaktura nevídaný rozkvět.
Místní mistři dokázali dokonale napodobit luxusní anglickou jemnou kameninu, takzvaný wedgwood. Od roku 1832 navíc zavedli revoluční technologii podglazurního měditiskového tisku. Díky tomu vznikaly úchvatné kousky s motivy vranovského zámku, loveckými výjevy či romantickým italským přístavem Ferrara, které braly dech tehdejší smetánce a dnes fascinují historiky umění.
Jak poznat, že držíte v ruce drahý unikát?
Pokud doma najdete starý talíř s bohatým květinovým lemem a jemnou pavučinou trhlinek v glazuře (tzv. krakelováním), zbystřete. Otočte ho a prozkoumejte zadní stranu. Hledejte vtlačenou značku FRAIN (často v erbu s korunkou), barevně tištěnou kotvu nebo nápis PRIV FRAINER FABRIK.
Obrovským překvapením pro laiky bývá embosovaná značka WEDGWOOD. Mnozí se domnívají, že jde o anglický dovoz, ale ve skutečnosti jde o vranovskou licenci a nesmírně vzácný tuzemský unikát.
Jaká je dnešní cena a kde tento poklad nejlépe zpeněžit?
Zatímco v 19. století šlo o běžnější, i když velmi kvalitní zboží, dnes jsou ceny vranovské kameniny astronomické. I běžné, lehce poškozené kusy začínají na tisíci korunách. Pokud však objevíte zachovalý dekorativní talíř s jasným značením a oblíbeným motivem, jeho cena na aukčních portálech, jako je Aukro, se běžně pohybuje mezi 8 000 Kč a 16 000 Kč.
Například autentický talíř s motivem přístavu Ferrara z poloviny 19. století se i s drobným oťukem prodává za skvělých 9 800 Kč. Že jde o vyhledávaný artikl, potvrzuje i reálný komentář prodejce z aukčního portálu Aukro: „Nabízím celkem zachovalý talíř z vranovské manufaktury. Je sice značený falešnou značkou Wedgwood, ale motiv na talíři je známý vranovský motiv. Má drobné poškození, ale pro sběratele regionální keramiky je to stále skvělý kus do sbírky.“
Pokud takový poklad doma najdete, nejlepší cestou k prodeji jsou specializované aukční síně nebo právě portál Aukro, kde se o něj sběratelé doslova poperou. Zkuste prohledat staré krabice na půdě své chalupy – možná tam na vás čeká nečekané bohatství! Máte doma také nějaké staré kousky po předcích, které by mohly mít hodnotu?
Zdroje článku: antikpraha.cz, zamek-vranov.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková