Za animaci se mu fanoušci roky smáli. Dragon Ball Super teď dostává druhou šanci v podobě kompletního remaku

Netflix začne nové díly vydávat ve Spojených státech 17. října, vždy šest dní po japonském vysílání. V Japonsku se remake rozjede na televizi Fuji TV už 11. října a ve stejný den ho začne souběžně streamovat Crunchyroll.
Žádný obyčejný remaster
Kdo čekal jen vyčištěný obraz a vyšší rozlišení, bude překvapený. Podle webu
ComicBook tvůrci přidali rozsáhlé nové střihy, přepracovali existující scény, všechny záběry zpracovali znovu, natočili nový dabing s doplněnou hudbou a zvuky a příběh od základu přestavěli. Režie se ujal Tadayoshi Yamamuro z Toei, hudbu složil Norihito Sumitomo.
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Připomeňme, proč na tom fanouškům tolik záleží. Původní Dragon Ball Super z let 2015 až 2018 si za kolísavou animaci v prvních dílech vysloužil spoustu posměchu a některé záběry kolují internetem jako memy dodnes. Co na tom, že se kvalita později zlepšila. Seriál má i přesto na
ČSFD solidních 78 % a teď dostává šanci napravit první dojem. O čem bude Dragon Ball Super: Beerus?
Remake projde tři úvodní dějové oblouky původní série. Nejdřív přijde Battle of Gods, tedy příběh boha zkázy Beeruse, který se probudí z dlouhého spánku a vydá se hledat legendárního Super Saiyana boha. Stopy ho dovedou na Zemi, kde Goku s Vegetou musí udělat všechno pro to, aby planetu nesrovnal se zemí. Následovat bude oblouk Resurrection F a turnaj proti bojovníkům z Vesmíru 6.
Pamětníci znají první dva příběhy i z celovečerních filmů. Dragon Ball Z: Battle of Gods má na ČSFD 68 %, návrat Friezy v Resurrection 'F' o dva body méně. Kdyby se remake dotáhl aspoň na úroveň filmu Dragon Ball Super: Broly, kterému čeští diváci dali 80 %, bylo by to pro fanoušky
anime trefou do černého. Foto: TOEI Animation Známé hlasy a smutná připomínka
Goku v japonském znění znovu mluví legendární Masako Nozawa, která mu hlas propůjčuje už od osmdesátých let. Anglický dabing přinese známé hlasy Monicy Rial (Bulma), Jasona Douglase (Beerus) a Iana Sinclaira (Whis), kteří se fanouškům představí 8. října na panelu newyorského Comic Conu.
Remake má i hořkosladkou příchuť. Tvůrce celé ságy a autor původní
mangy Akira Toriyama zemřel v březnu 2024 a Beerus je jedna z postav, které pro Dragon Ball Super vymyslel sám. Nová verze je tak trochu i poklonou jeho odkazu.
Kdy bude Dragon Ball Super: Beerus na Netflixu?
Tady je potřeba zůstat opatrní. Netflix zatím potvrdil jen americký trh, kde bude díly vydávat jednou týdně od 17. října. Web
FandomWire upozorňuje, že šestidenní náskok Crunchyrollu znamená, že se o nových dílech bude na sítích mluvit dřív, než je předplatitelé Netflixu uvidí. Fanouškovský web Dragon Ball International navíc uvádí, že Crunchyroll ho od 11. října nabídne ve Francii a Německu. O dostupnosti v Česku zatím nepadlo ani slovo.
Dragon Ball Super: Beerus startuje v Japonsku 11. října a na americkém Netflixu 17. října. Jestli se bůh zkázy probudí i v české nabídce, zatím nevíme, ale jakmile se to dozvíme, dáme vědět. Zdroje: Netflix, ComicBook.com, FandomWire, Dragon Ball International, ČSFD