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Z vysychající řeky se vynořil zázrak. Srbská Sáva vydala téměř stoleté tajemství

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Srbská řeka Sáva se letos proměnila v časovou kapsli. Rekordně nízká hladina způsobená dlouhým suchem odhalila vrak parníku, který na dně odpočívá téměř osmdesát let. Místní obyvatelé tvrdí, že takto rozsáhlé odkrytí konstrukce nepamatují – tentokrát je vidět skutečně velká část trupu.
Z vysychající řeky se vynořil zázrak. Srbská Sáva vydala téměř stoleté tajemství

Z vysychající řeky se vynořil zázrak. Srbská Sáva vydala téměř stoleté tajemství

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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