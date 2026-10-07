Z věznice v Poděbradech utekl vězeň. Policie pátrá po potetovaném muži s vazbami na Pardubice

Z věznice v Poděbradech utekl vězeň. Policie pátrá po potetovaném muži s vazbami na PardubicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pouta_vězeň
Článek byl publikován 07.10.2026 07:30
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