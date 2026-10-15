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Z vesmíru přiletěla částice s energií padajícího předmětu. Ani po 35 letech nevíme odkud

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V říjnu 1991 přístroj v americké poušti zachytil něco, co se vymykalo představám o kosmickém záření. Jediná částice nesla energii srovnatelnou s pohybujícím se předmětem, přestože byla nepředstavitelně menší než zrnko prachu. Dostala jméno Oh-My-God a její původ zůstává záhadou. Později vědci objevili dalšího podobného návštěvníka.
Z vesmíru přiletěla částice s energií padajícího předmětu. Ani po 35 letech nevíme odkud

Z vesmíru přiletěla částice s energií padajícího předmětu. Ani po 35 letech nevíme odkud

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 15:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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