Z tohoto nádobí jedl v Československu každý. Kdo ho nerozbil, dostane dnes od sběratelů přes 7 000 Kč

Možná ho máte dodnes na chalupě, v sekretáři po rodičích nebo v krabici na půdě. Ten servis nese jméno Tři Grácie a je jedním z nejrozpoznatelnějších kousků československého porcelánu druhé poloviny minulého století.
Tři bohyně, které vládly obýváku
Motiv antických bohyň půvabu, Aglaie, Euphrosyne a Thalie, symbolizoval radost, krásu a svěžest. Na bílém tvrdém porcelánu se spojil s perleťovým povrchem, takzvaným listrem, a ručně položenou zlatou linkou. V 60. až 80. letech to bylo doslova synonymum svátečního stolování. Vyráběl se pod křídly národního podniku Karlovarský porcelán v závodech, jako byly Nová Role, Stará Role, Loučky nebo Dvory. Tehdy stál pár korun československých a patřil k věcem, které se kupovaly na celý život. Dnes z něj sběratelé dělají malý poklad.
Právě v tom je jeho kouzlo. Nejde o muzejní unikát z císařské manufaktury, ale o věc, kterou měla polovina republiky. Každá rodina k ní má svůj příběh: kdo ji dostal ke svatbě, kdo ji vezl z Karlových Varů a kdo rozbil šálek těsně před Vánocemi. Možná proto se dnes po těchto sadách shání tolik lidí, kteří si chtějí přivézt kousek vlastního dětství.
Jak poznat kousek, který má hodnotu
Při prohlídce začněte spodkem talířů. Hledejte razítka karlovarských porcelánek, tedy značku výrobního závodu. Pak zkontrolujte zlacení. Právě ono rozhoduje o ceně nejvíc. Pokud je lem souvislý a bez šedých míst, máte vyhráno. Důležitá je také kompletnost, protože plná obědová souprava má 25 až 26 dílů. Chybějící cukřenka nebo víčko od konvice cenu srazí.
Zlacené servisy se nikdy nesmějí do myčky ani do mikrovlnky. Agresivní chemie a horká voda zlatý lem během pár cyklů smyjí. Nejlepší je ruční mytí v teplé vodě a jemná houbička, přesně tak, jak to dělala babička.
Hodnotu fenoménu dobře shrnují specialisté na užité umění.
Porcelán s motivem Tří Grácií a perleťovým listrem představoval v 70. a 80. letech dostupný estetický standard pro československé domácnosti. Nejde o starožitný unikát, ale o velkosériovou výrobu národního podniku Karlovarský porcelán. Jeho tržní cenu určuje především stav zlacení a kompletnost sady,
uvádí znalec oboru užitého umění ze sběratelského prostředí. Jinými slovy: kdo ho dobře uchoval, má v ruce pozoruhodnou věc.
Kolik dnes stojí babiččin servis
Pro sběratele je to svatý grál retro stolování, i když čísla zůstávají realistická. Kompletní a nepoškozené soupravy se na aukčních portálech prodávají zhruba za 1 800 až 4 000 korun. Pokud najdete netknutý originál v původním balení, který nikdy neviděl jídlo, cena může vyskočit až k 7 000 korunám. Neúplné sady a jednotlivé kusy jdou samozřejmě levněji, ale i tak se o ně kupci přou, protože doplňují vlastní sbírky.
Poptávka roste hlavně díky návratu retro stylu. Mladí lidé, kteří si zařizují byty ve stylu vintage, kupují Tři Grácie jako dekoraci do vitrín i jako dárek pro rodiče. Z nedělního luxusu se tak stává módní doplněk a z obyčejné krabice na půdě slušné přilepšení do rodinného rozpočtu.
Silné vzpomínky dokládají i ohlasy lidí.
Tohle nádobí u nás doma stálo třicet let v kredenci v obýváku a nikdo se ho nesměl ani dotknout, aby se nesmylo to zlato,
vzpomíná pamětník v diskusi věnované retro doplňkům z ČSSR. Podobných příspěvků jsou desítky a ukazují, že tento porcelán není jen věc, ale kus rodinné historie.
Až budete příště na chalupě nebo u rodičů otevírat starou vitrínu, zastavte se u té nejzářivější sady. Možná v ní leží nejen krásná vzpomínka, ale i pěkná sbírková hodnota. A řekněte nám: dostali jste od babičky na Tři Grácie sáhnout, nebo jste je směli jen obdivovat?
Zdroje článku: aukro.cz, Karlovarsky porcelan bazár - Ostatné, aragorn-gallery.sk, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková