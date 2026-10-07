Z rivalů v soutěži se stali nerozluční přátelé: Mladé popové hvězdy SuperThai vyrážejí na první turné do Evropy

Na hudební scéně se každý rok objevují desítky nových jmen. Některá z nich okamžitě upoutají pozornost velkolepou produkcí, jiná si své publikum budují postupně. A pak jsou tu projekty, které mají od samého začátku trochu jinou ambici. Nechtějí jen zpívat a tančit, ale přinést s sebou i kousek místa, odkud pocházejí.
Právě takový příběh stojí za čtveřicí mladých umělců, kteří se teprve nedávno představili veřejnosti. Jejich cesta přitom nezačala na velkém pódiu, ale mnohem skromněji. Spojila je soutěž, společný sen a postupně i pocit, že tentokrát nejde jen o další hudební projekt.
Čtyři chlapci, jeden společný sen
Skupina SuperThai vznikla kolem čtyř mladých umělců: Plengthaia Niyomthai, Peeranata „Peanuta“ Veeranipitkul, Tadaa „Tadaleeho“ Lohasirikul a Ninja Aphisit Usahdee. Ačkoli dnes vystupují jako jedna skupina, setkali se ještě před jejím vznikem v soutěžním pořadu Chuang Asia 2. Právě tam se začali sbližovat. Postupně zjistili, že jejich představy o budoucnosti jsou podobné. Všichni chtěli pracovat jako umělci, zpívat a stát se součástí domácí popové scény. Když soutěž skončila, rozhodli se, že u ní nechtějí zůstat.
ČTĚTE TAKÉ: Nová éra největší hudební soutěže planety započne už v listopadu. Některé krajiny se ji však z opodstatněných důvodů rozhodly bojkotovat
Začátky však měly daleko k představě dokonale fungující popové skupiny. Zkušebnu si pronajímali sami, trénovali ve svém volném čase a postupně se snažili najít cestu, jak svůj společný sen proměnit ve skutečnou kariéru. Pro Plengthaia bylo setkání s ostatními dokonce jakýmsi novým začátkem, jak uvedl v jednom z rozhovorů pro #legend. Před soutěží totiž podle jeho slov uvažoval, že se svého snu vzdá. Setkání s ostatními v něm však znovu zažehlo motivaci pokračovat.
Skupina o sobě často říká, že spolu tráví téměř veškerý čas. Jedí spolu, cestují spolu, trénují spolu a dokonce sdílejí jeden pokoj. Když se několik dní nevidí, prý si začnou psát, že jim ten druhý chybí. Ze soupeřů se tak poměrně rychle stali lidé, kteří se vnímají spíše jako rodina.
Nechtějí být jen další popovou skupinou
Jejich název není náhodný. Slovo „Thai“ je jeho přímou součástí a od samého začátku mělo vyjadřovat jeden z hlavních cílů skupiny, ukázat světu thajskou identitu prostřednictvím moderní hudby. Nejde přitom o snahu za každou cenu ze všeho vytvořit něco tradičního. Skupina chce thajské prvky propojovat s mezinárodním popem tak, aby výsledek působil přirozeně. Právě tato rovnováha má být jedním z jejích poznávacích znaků. „Thai“ tedy v jejich případě není jen součástí názvu. Je to určitý závazek vůči místu, odkud pocházejí.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Z první řady, kde se pot smíchal s euforií. Thajská smršť v podobě LYKN ve Varšavě bourala hranice a trhala kalhoty
I proto chtějí svou zemi představit publiku mimo Asii způsobem, který bude srozumitelný i lidem, kteří s thajskou kulturou dosud neměli mnoho zkušeností. Moderní zvuk má být cestou, díky níž se k nim může dostat i něco typicky thajského.
Jednotliví členové skupiny mají různé silné stránky. Plengthai je jejím lídrem a podle ostatních umí od každého něco. Ninja vyniká zpěvem, Tadalee tancem a rapováním a Peanut se více věnuje vzhledu a stylingu. Kromě toho se však věnuje i herectví a fanoušci například thajských seriálů typu Boys Love si ho již mohli všimnout v vedlejších rolích v seriálech Top Form, Be My Player Two nebo Nour. Zajímavé však je, že SuperThai nechce členy příliš omezovat na pevně dané role. Pokud je někdo v určité oblasti lepší, pomáhá ostatním.
Ačkoli se setkali v prostředí, kde přirozeně existovala určitá soutěživost, mezi nimi prý nevznikla rivalita. Místo toho si od začátku navzájem pomáhali.
První „Roar“ zazní v Evropě
Skupina SuperThai debutovala 5. srpna 2025 singlem „Run The Show“. Ještě předtím však vydala předdebutový singl „Generate“. Později následovaly skladby „Heartbreaker“ a „Fight Back“ a v roce 2026 se objevili také ve skladbě „Fire Burning Crazy“, která je součástí soundtracku.
Za relativně krátkou dobu tak čtveřice přešla od prvních zkoušek k vlastní hudbě a vystupování. Nyní ji čeká další krok, který může být pro mladou skupinu mimořádně důležitý.
Poprvé se totiž vydává na evropské turné.
Turné nese název „First Roar“ a skupina během něj navštíví šest evropských měst. Cesta začne koncem listopadu ve Stuttgartu a následně povede přes Milán, Vídeň, Paříž a Amsterdam až do Berlína, kde se evropská část jejich prvního koncertního turné uzavře v polovině prosince.
SuperThai nevstupují do Evropy jako skupina s desetiletou historií a desítkami světových hitů. Přicházejí jako relativně nové jméno, které si teprve buduje své místo. Jejich cesta může být zajímavá nejen pro fanoušky thajského popu, ale i pro lidi, kteří sledují, jak se asijská scéna postupně prosazuje po celém světě.
Konkrétní místa konání a informace o vstupenkách budou oznámeny později organizátorem turné.
Zdroj: Autorský text, Proud Nerd Productions, #legend, The Honey Pop