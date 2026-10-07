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Z rivalů v soutěži se stali nerozluční přátelé: Mladé popové hvězdy SuperThai vyrážejí na první turné do Evropy

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Ne každá nová popová skupina začíná svou kariéru hned za hranicemi své vlasti. Tato čtveřice se však již krátce po svém debutu vydá na evropská pódia a čeká ji turné, během kterého navštíví šest měst. Pro mladé umělce z Asie to bude první velká zkouška před publikem na druhé straně světa. Na co se můžete těšit a kde se skupina zastaví?
Z rivalů v soutěži se stali nerozluční přátelé: Mladé popové hvězdy SuperThai vyrážejí na první turné do Evropy

Z rivalů v soutěži se stali nerozluční přátelé: Mladé popové hvězdy SuperThai vyrážejí na první turné do Evropy

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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