Z RAF Fairford létají americké bombardéry na Írán. U základny teď zatkli pět mužů, v autech měli spoustu benzinu

Telefonát na tísňovou linku přišel ve 00:45 v noci z 26. na 27. září 2026. Volající z okolí vesnice Whelford v hrabství Gloucestershire ohlásil tři podezřelá vozidla, která jela směrem k letecké základně RAF Fairford. Ozbrojené hlídky vyrazily během několika minut a do rána zadržely pět Britů ve věku 23 až 25 let, kteří všichni bydlí v Londýně. Policie kolem místa uzavřela okruh o poloměru 400 metrů. Z domovů muselo odejít zhruba pětaosmdesát domácností a část lidí přespala v místním sportovním centru.
Co pyrotechnici našli v autech, která mířila k základně
Na místo dorazili armádní pyrotechnici a prohledali vozy kvůli možným improvizovaným výbušným zařízením. Protiteroristická policie následující den oznámila, že žádnou bombu nenašli. Ve vozidlech ale zajistili velké množství benzinu. K čemu měl sloužit, policie neuvedla. Je to největší otevřená otázka celého případu, protože právě na ní závisí, jestli šlo o přípravu útoku.
Postup vyšetřovatelů ukazuje, že případ během výslechů nabral na vážnosti. Pětici nejdřív vyslýchali podle zákona o výbušninách, později k tomu přibyla kvalifikace podle protiteroristické legislativy. Muži byli poté propuštěni na kauci a vyšetřování běží dál.
Americké letectvo po prověrce oznámilo, že personál na Fairfordu zůstává ve zvýšené pohotovosti. O konkrétních ochranných opatřeních z bezpečnostních důvodů mlčí. Nic nenasvědčuje tomu, že by bombardovací mise kvůli incidentu přerušilo.
Březnový souhlas Londýna udělal z gloucesterského letiště terč
RAF Fairford slouží jako předsunutá operační základna amerického velitelství Global Strike Command, které má na starosti strategické bombardéry schopné nést jaderné i konvenční zbraně. V březnu 2026 britská vláda Spojeným státům schválila „specifickou a omezenou obrannou akci proti raketovým zařízením v Íránu“ a první americký bombardér přistál právě tady. Ministr obrany pak ve Sněmovně lordů potvrdil, že lety mají ničit íránské rakety „u zdroje“.
Londýn operaci právně opírá o kolektivní sebeobranu. Lídři Británie, Francie a Německa 1. března 2026 podepsali společné prohlášení o obraně proti íránským raketám a dronům. Místní poslankyně už v březnové debatě v parlamentu varovala, že role základny ohrozí okolní obce. Premiér Andy Burnham tehdy slíbil potřebná opatření.
Ta opatření se ale týkala hlavně vzduchu. Pro bezpilotní prostředky kolem Fairfordu platil zpřísněný režim podle nového předpisu ministerstva obrany o zakázaných místech. Od 17. září 2026, tedy deset dní před zatčením, k tomu přibyla dočasná zóna, ve které musí mít transpondér veškerý letový provoz. Na tři auta s benzinem jedoucí po silnici kolem vesnice nepamatuje ani jedno z těch pravidel.
Íránskou stopu podpírá přes dvacet spiknutí odhalených od roku 2022
Kdo za akcí stojí, zatím nikdo oficiálně nepotvrdil. Protiteroristická policie prověřuje několik linií a připouští, že zadržení mohli vědomě nebo nevědomě pracovat pro cizí stát. Agentura AP se odvolává na zdroje blízké vyšetřování a píše, že se zkoumají vazby na Írán, Rusko i nestátní militantní skupiny. Premiér Burnham 30. září prohlásil, že existují „silné indicie“ íránské role. Je to politické vyjádření, ne závěr policie, a dokud policie nic neuzavře, nelze ho brát jako hotovou věc.
Britské úřady přitom s íránskými operacemi na vlastním území zkušenost mají. Bezpečnostní ministr v březnu 2025 oznámil, že tajné služby od roku 2022 odhalily přes dvacet íránských spiknutí. Plány sahaly od únosů po fyzické útoky a Írán je často zadával přes kriminální prostředníky. Kontrarozvědka MI5 ve svých materiálech o státních hrozbách výslovně varuje před sabotážemi, žhářstvím a násilím páchaným ve prospěch cizích států.
Fairford se navíc v podobné souvislosti neobjevil poprvé. V listopadu 2024 létaly nad ním i nad základnami RAF Lakenheath, Mildenhall a Feltwell neidentifikované malé drony. Americké letectvo tehdy uvedlo, že nic nepoškodily, britské ministerstvo obrany ale ještě v červnu 2025 odmítlo říct, jestli zjistilo jejich původ. Od 1. května 2026 platí v Británii stupeň teroristické hrozby SEVERE, druhý nejvyšší.
Telegramoví agenti a sabotáže na objednávku se týkají i Česka
Česká Bezpečnostní informační služba ve výroční zprávě za rok 2025 píše, že sleduje a snaží se překazit verbování takzvaných telegramových agentů. Ti by mohli na objednávku páchat sabotáže v Česku i jinde v Evropě. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ve strategii na roky 2026 až 2030 počítá s tím, že konflikt, do kterého jsou zapojení spojenci z NATO, přinese intenzivní útoky na vojenskou i civilní infrastrukturu.
Podle úřadu to platí i v případě, že by Česko bylo jen tranzitní zemí. Pro české čtenáře je to nejdůležitější věta celé strategie, protože terčem se podle ní země může stát i bez vlastní základny, ze které by vzlétaly bombardéry. Obranná strategie České republiky řadí diverzní a sabotážní operace mezi klíčové hrozby.