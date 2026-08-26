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Z PSG přes Nottingham až na Letnou? Před derby míří do Sparty za 72 milionů korun stoper, jehož přirovnávali k Thiagu Silvovi

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Sparta ještě v rámci letního posilování neřekla poslední slovo. Po víkendovém vítězství na půdě Artisu Brno se Letenští přiblížili příchodu dalšího středního obránce. Z Belgie míří do Prahy pětadvacetiletý Francouz a někdejší velký talent akademie Paris Saint-Germain Loïc Mbe Soh.
Z PSG přes Nottingham až na Letnou? Před derby míří do Sparty za 72 milionů korun stoper, jehož přirovnávali k Thiagu Silvovi

Z PSG přes Nottingham až na Letnou? Před derby míří do Sparty za 72 milionů korun stoper, jehož přirovnávali k Thiagu Silvovi

Zdroj: St. Truiden
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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