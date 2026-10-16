Z Prahy se stalo město budoucnosti, které už nepatří lidem. Kultovní sci-fi se vrací s oscarovou hvězdou a ukazuje děsivou budoucnost

V sobotu 10. října se na pódiu New York Comic Conu sešla většina hlavního obsazení v čele s
Michelle Yeoh a Hunter Schafer. Prime Video tam představilo nový trailer i plakát. Všech osm dílů minisérie vyjde najednou 25. listopadu ve více než 240 zemích a teritoriích, Česko nevyjímaje.
Na panelu nechyběla ani showrunnerka a autorka seriálu Silka Luisa. Výkonným producentem je
Ridley Scott, který v roce 1982 natočil původního Blade Runnera, a první dva díly režíroval Jonathan van Tulleken. Foto: Clay Enos/Prime Video Povstání replikantů skončilo. Lidé prohráli
Blade Runner 2099 se odehrává padesát let po filmu Blade Runner 2049. Los Angeles se znovu zrodilo, jenže tentokrát ho nepostavili lidé. Silka Luisa podle serveru Gizmodo vysvětlila, že povstání replikantů, které ve filmech teprve doutnalo, už proběhlo a lidstvo v něm prohrálo.
„Co se stane, až náš čas jako druhu skončí?“ položila Luisa ústřední otázku seriálu. Zatímco první film sledoval jednotlivé replikanty, kteří bojovali o pár let života navíc, nový seriál se na smrtelnost dívá ve velkém.
Trailer podle webu
Nerdist ukazuje svět, kde trpí lidé i replikanti. Ti druzí jsou navíc přesvědčení, že bez omezené životnosti by se z nich mohli stát bohové. Temná noirová nálada a neony přitom zůstaly, takže fanoušci kultovní značky by měli být spokojení. Foto: Clay Enos/Prime Video O čem je Blade Runner 2099?
Hlavní hrdinkou je Cora (Hunter Schafer), uprchlice, která už nechce dál utíkat. Přijme proto novou identitu a stane se Blade Runnerem, tedy lovkyní replikantů. Musí se ale spojit s Olwen (Michelle Yeoh), replikantkou, které zbývají poslední dny života.
Nesourodá dvojice pak pátrá po uprchlíkovi, který skrývá pravdu schopnou zbořit celé křehké město. Vedle dvou hvězd se objeví Dimitri Abold, Lewis Gribben, Sheila Atim nebo Tom Burke.
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Kdo doufal v návrat
Harrisona Forda, bude zklamaný. Luisa už v září potvrdila, že se legendární Rick Deckard v seriálu neobjeví. Obsazení přesto žádnou ostudu nedělá: Michelle Yeoh má doma Oscara za Všechno, všude, najednou a Hunter Schafer se proslavila v Euforii od HBO. Foto: Clay Enos/Prime Video
Laťka je ovšem vysoko. Původní
Blade Runner má na Kinoboxu 76 % a pokračování Blade Runner 2049 s Ryanem Goslingem dokonce 80 %. Seriálu Blade Runner 2099 Kinobox zatím předpovídá hodnocení 70 %. Sami ho budete moct ohodnotit od premiéry 25. listopadu.
Praha v roli Los Angeles
Pro české diváky má seriál ještě jeden háček. Natáčel se totiž u nás, a to od konce června do prosince 2024. Podle magazínu
Forbes produkce obsadila celý areál Barrandova. Původně se přitom mělo točit v Belfastu, do Česka natáčení nakonec přesunuly hollywoodské stávky.
Většina scén vznikala v ateliérech a v ulicích
Prahy se točilo jen v menší míře. Rozpočet natáčení u nás měl podle Radia Prague International přesáhnout miliardu korun. Tvůrce do Česka podle stejného zdroje přilákaly filmové pobídky, šikovní řemeslníci a dobrá pověst barrandovských štábů.
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Až tedy budete v listopadu sledovat temné
kyberpunkové Los Angeles, klidně si zkuste tipnout, kde se točilo. Šance, že poznáte kus Barrandova, je docela vysoká. Foto: Clay Enos/Prime Video
Všech osm dílů seriálu Blade Runner 2099 vyjde na Prime Video 25. listopadu. Pražské ateliéry tak brzy uvidíme v roli města, které už lidem nepatří. Zdroje: Prime Video, Gizmodo, Nerdist, Forbes, Radio Prague International, Kinobox