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Z Prahy se stalo město budoucnosti, které už nepatří lidem. Kultovní sci-fi se vrací s oscarovou hvězdou a ukazuje děsivou budoucnost

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Michelle Yeoh hraje replikantku, které zbývají poslední dny života, a po jejím boku stojí Hunter Schafer z Euforie. Prime Video na newyorském Comic-Conu ukázalo první plnohodnotný trailer k seriálu, který vznikal v pražských ateliérech. Premiéra je přitom za dveřmi. Na co se můžeme těšit?
Z Prahy se stalo město budoucnosti, které už nepatří lidem. Kultovní sci-fi se vrací s oscarovou hvězdou a ukazuje děsivou budoucnost

Z Prahy se stalo město budoucnosti, které už nepatří lidem. Kultovní sci-fi se vrací s oscarovou hvězdou a ukazuje děsivou budoucnost

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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