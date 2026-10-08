Z pracovní vycházky se nevrátil vězeň, hledají ho kriminalisté na Kladensku

Z pracovní vycházky se nevrátil vězeň, hledají ho kriminalisté na KladenskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policie ČR_jízda v noci
Článek byl publikován 08.10.2026 11:51
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Kladenská policie pátrá po pohřešovaném seniorovi, který ve středu dopoledne opustil své bydliště v...
V noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo gestapo v rámci takzvané Akce Sokol přes 1 500 sokolských činovníků....
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