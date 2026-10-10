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Z planety vzdálené 63 světelných let jsme poprvé zachytili rádiový signál. Vědci z Harvardu ale nečekali, co odhalí

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Rádiové záblesky z exoplanety Beta Pictoris b prozradily magnetické pole tisíckrát silnější než u Země. Poprvé v historii astronomie.
Galaxie

Galaxie

Zdroj: ESA / Hubbleův teleskop a NASA / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 04:03

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