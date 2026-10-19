Z patnácti vojáků na 900 za necelý rok: americká 4MDTF pro Pacifik má rozložit čínskou raketovou obranu

Formace s plným názvem 4. Multi-Domain Task Force, zkráceně 4MDTF, má po doplnění čítat přibližně 2 100 vojáků. Při slavnostním ceremoniálu ve Fort Carson jich v řadách stálo asi 900, tedy zhruba 43 procent budoucího stavu. Kdy jednotka dosáhne plného počtu, zveřejněné informace neuvádějí. Pro Peking je podstatnější složení než velikost. 4MDTF propojuje senzory, přesnou palbu, rušení, kybernetické útoky a zpravodajství do jednoho operačního celku a klasické dělostřelecké brigádě se tím vzdaluje.
Fort Carson poprvé hostí natrvalo raketomety HIMARS
Oficiální armádní informační list popisuje MDTF jako pozemní formaci na úrovni celého válčiště. Má sladit pět domén: pozemní, vzdušnou, námořní, vesmírnou a kybernetickou. Jejím úkolem je rozložit protivníkovu obranu ještě předtím, než do prostoru vstoupí hlavní spojenecké síly. Označení „úderná skupina“, které se u nové jednotky objevuje, proto nemá nic společného s námořním svazem kolem letadlové lodi.
Na to má 4MDTF tři druhy nástrojů. Raketomety HIMARS zajišťují přesnou palbu na velkou vzdálenost. Jednotky elektronického boje umějí rušit nepřátelské radary a komunikaci a kybernetické týmy mají oslabovat protivníkovy sítě. Podle místní televizní stanice KKTV je to první trvalé umístění systému HIMARS na základně Fort Carson. Nová jednotka tak kromě senzorů a počítačů dostala i skutečnou palebnou sílu. Kde přesně bude v Pacifiku působit, zveřejněné informace neříkají.
Proč jednotce stačí zhruba desetina dostřelu čínských střel
Koncept MDTF vznikl v roce 2017 jako pilotní projekt namířený přímo proti čínskému způsobu vedení války. Čína v západním Pacifiku vybudovala takzvanou bublinu A2/AD, vrstvený systém radarů, protivzdušné obrany a balistických střel. Ten má americkým a spojeneckým silám znemožnit vstup do prostoru kolem první a druhé ostrovní linie.
Americké velení otevřeně mluví o tisících čínských střel zaměřených na cíle v regionu. Podle think-tanku CSIS mají střely DF-21 dosah kolem 2 150 km a DF-26 přes 4 000 km.
HIMARS dostřelí přes 400 km, tedy zhruba na desetinu vzdálenosti, kterou zvládne DF-26. V přímém souboji by čínský arzenál nepřestřílel, k tomu ale určený není. Rozptýlené mobilní palebné body na pevnině se hledají těžko a jsou napojené na elektronický boj i kybernetické týmy, takže s nimi musí čínské plánování nově počítat. Generál Ronald Clark, velitel amerických armádních sil v Pacifiku, opakovaně upozorňuje na rostoucí čínskou agresivitu a donucovací taktiky v regionu. Aktivace 4MDTF odpovídá na tento dlouhodobý vývoj, žádný jednotlivý incident ji nespustil.
Čtvrtá z pěti: kde stojí ostatní a co už potopily
V červnu 2026 armáda přetvořila 7. pěší divizi na Multi-Domain Command-Pacific. Pod toto operační velitelství spadá 1. MDTF ze základny Joint Base Lewis-McChord ve státě Washington a nově i 4MDTF z Colorada. Na Havaji od roku 2022 funguje 3. MDTF.
Mimo Pacifik působí 2. MDTF v Německu, zaměřená na evropský prostor. Celkem armáda plánuje pět takových formací a poslední má pokrýt Arktidu a globální reakci.
Nejsilnějším dokladem, že koncept funguje i mimo papír, je cvičení Talisman Sabre 2025 v Austrálii. Tam 3. MDTF poprvé mimo americké území ostře odpálila střelu středního dosahu a potopila námořní cíl. Nová pacifická struktura pak letos v létě prošla zátěžovými testy při cvičeních Pacific Fury a Valiant Shield.
Peking mlčí, česká Univerzita obrany už multidoménový boj učí
Čína aktivaci 4MDTF zatím veřejně nekomentovala tak, aby to bylo v otevřených zdrojích jednoznačně dohledatelné. Mlčení přitom nic nemění na tom, co nová jednotka znamená pro čínské plánovače. Každá další MDTF rozšiřuje americkou schopnost působit rozptýleně, z pevniny a napříč doménami. Čína proto musí vyčlenit síly a prostředky na hrozbu, kterou dosud řešit nemusela.
Evropy se pacifická formace dotýká hlavně tím, že 2. MDTF zůstává v Německu, takže americké síly z evropského odstrašení kvůli Pacifiku neodcházejí. NATO multidoménové operace systematicky rozvíjí a Česká republika téma přebírá přinejmenším na úrovni doktríny. Univerzita obrany ho zařadila do přípravy vyšších důstojníků a do workshopů o zpravodajském zabezpečení a elektronickém boji.