Z otloukánka extraligy rovnou za titulem. Miliardář koupil Kladno a Plekanec přiznal, kdy mu bylo nejhůř v životě

Na konci prosince 2025 byl Tomáš Plekanec v kanceláři sportovního ředitele a díval se na tabulku, ve které Kladno dělilo od baráže jediný bod. Klub, do kterého nový majitel Tomáš Drastil nalil výrazně vyšší rozpočet, ležel na předposledním místě extraligy. Plekanec tehdy udělal něco, co neplánoval: posadil se na střídačku jako hlavní trenér. „Skočil jsem do toho po hlavě,“ řekl později. Dnes, o necelý rok a půl od Drastilova vstupu, vypadá kladenský hokej úplně jinak. A příběh toho, jak se z věčného barážisty stává klub s titulními ambicemi, teprve začíná.
Osmdesát procent klubu a nová éra
Zlomový den přišel 30. ledna 2025. Tomáš Drastil, podnikatel figurující v desítkách firem a dlouholetý podporovatel mládežnického hokeje ve Slaném, oficiálně převzal 80 % Rytířů Kladno. Jaromíru Jágrovi zůstalo dvacet procent. Kupní cena zveřejněna nebyla.
Drastil od začátku mluvil jinak než předchozí vedení. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport v únoru 2025 řekl, že by nejradši vypsal prémie na titul, ale dodal: „To asi nebude v této sezoně, ani té následující.“ Nechtěl slibovat nemožné. Chtěl ale jasně říct, že Kladno přestalo řešit pouhé přežití. Rozpočet musí být „opravdu významně jiný a vyšší“. A sportovní rozhodnutí? Ta patří lidem, kteří hokeji rozumějí. Ne majiteli.
Tím člověkem se stal Plekanec.
Z předposledního místa na střídačku
Sezona 2024/2025 skončila pro Kladno třináctým místem, poprvé po třech letech bez baráže, ale stále bez play-off. Léto 2025 přineslo masivní přestavbu kádru. Přišli Daniel Audette, Miroslav Forman, Jérémie Blain, Kelly Klíma, Jan Piskáček a další. Klub přidal výživovou poradkyni, mentálního kouče, kondiční servis, regenerační zázemí. Změna nebyla jen o jménech na soupisce, měnila se celá infrastruktura.
Jenže výsledky na podzim 2025 neodpovídaly investicím. Na konci prosince klesl tým na předposlední příčku. Plekanec v rozhovoru pro iDNES popsal tu dobu jako nejhorší fázi sezony. Cítil dluh vůči Drastilovi, který klub finančně stabilizoval, a odpovědnost za každého hráče, kterého do Kladna přivedl. Trenér David Čermák skončil, Plekanec s Jiřím Burgrem a Ivanem Majeským převzali lavičku.
Proč nesáhl po zkušeném trenérovi zvenčí? „Přemýšleli jsme o jiných variantách, ale rozhodli jsme se jít do toho sami,“ vysvětlil v České televizi. A přidal trpkou poznámku: Čermák byl prakticky jediný trenér, který na Kladno vůbec chtěl jít.
Únor, který změnil všechno
Efekt byl okamžitý. V únoru 2026 Kladno bodovalo v devíti z dvanácti zápasů a osm z nich vyhrálo. Z předposledního místa se tým vyšplhal na desáté, poprvé za třináct let do předkola play-off.
A tam čekala Sparta. Rozpočtový kolos s odhadovanými 300 miliony korun proti Kladnu se zhruba 125 až 130 miliony (podle odhadu TN.cz). Na papíře jasná záležitost. Na ledě drama, jaké extraliga dlouho neviděla.
Kladno v sérii vedlo 2:1 na zápasy. Ve třetím utkání doma vyhrálo 2:1 po prodloužení a bylo zápas od postupu. Čtyři z pěti duelů série skončily v nastavení. V rozhodujícím pátém zápase šli Rytíři ve třetí třetině do vedení 2:1 po gólu Procházky. Od senzace je dělilo 178 vteřin. Pak srovnal Shore, v prodloužení rozhodl Chlapík. Střely 41:36 pro Kladno. Ale skóre 2:3.
„Kluci si sáhli na dno,“ řekl Plekanec po vyřazení. A odmítl sedět zpátky v kanceláři.
Rulík, Židlický, Pavelec, a co dál
Dne 17. března 2026, dva dny po vyřazení, Kladno oznámilo příchod Radima Rulíka jako hlavního trenéra pro sezonu 2026/2027. S ním Marek Židlický a Ondřej Pavelec. Plekanec zůstává jako asistent, kontinuita vzestupu má být zachována, ale řízení přebírá jádro reprezentačního realizačního týmu.
Je to ambiciózní tah. A zároveň test, jestli klub dokáže udržet trajektorii. Rozpočtová realita je totiž střízlivá:
|Klub
|Odhadovaný rozpočet
|Sparta
|~300 mil. Kč
|Třinec
|~270–300 mil. Kč
|Kladno
|~125–130 mil. Kč
Titulový status to zatím není. Drastil to ví. Plekanec to ví. Ale před rokem bylo Kladno bod od baráže a dnes staví realizační tým, o kterém by většina extraligových klubů jen snila.
Sezona startuje proti Spartě
První domácí zápas nové sezony má symboliku, jakou si nikdo nevymyslí. Pátek 18. září 2026, 18:00, ČEZ stadion, soupeř Sparta Praha. Přesně ten tým, který Kladno v březnu vyřadil o necelé tři minuty.
Permanentky jsou v prodeji od 15. května 2026 a zahrnují všech 26 domácích utkání základní části. Jednotlivé vstupenky klub pouští do online prodeje vždy tři týdny před zápasem. Všechny extraligové duely vysílá Oneplay Sport.
Kladno za posledních čtrnáct měsíců prošlo cestou, na kterou jiné kluby potřebovaly dekádu. Peníze tu cestu otevřely, Plekanec ji řídil. Teď přichází nejtěžší část: dokázat, že to nebyl jednorázový výbuch, ale začátek něčeho, co vydrží.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka