Z obyčejných brambor vykouzlil manžel oběd jako z restaurace. Jednoduchý recept sklidil doma obrovský úspěch

Když se rodina večer sejde u stolu, přijde vhod teplé jídlo, které zasytí a nezabere celé odpoledne. Právě takové jsou pečené brambory v alobalu s pikantní náplní. Klobása jim dodává výraznou chuť, zelenina směs příjemně doplňuje a rozpuštěný sýr se postará o lahodnou tečku. Díky chilli mají brambory lehce ostrý nádech, který si můžete přizpůsobit podle vlastní chuti.
Brambory pocházejí z Jižní Ameriky, kde je místní obyvatelé pěstovali už před tisíci lety. Do Evropy se dostaly v 16. století, ale na své pevné místo v kuchyni si musely počkat. Dnes si bez nich řadu tradičních jídel ani neumíme představit. Vaříme je, pečeme, smažíme a plníme nejrůznějšími směsmi. Jejich jemná chuť se totiž dobře snoubí s masem, zeleninou i sýrem, takže nabízejí spoustu možností pro každodenní vaření.
Plněné brambory se dají připravit pokaždé trochu jinak. Zatímco klobása a chilli dodají náplni výraznější charakter, druh použitého sýra ovlivní její výslednou chuť i konzistenci. Právě v tom tkví kouzlo podobných domácích jídel: není potřeba složitě shánět zvláštní suroviny a recept lze snadno přizpůsobit tomu, co máte právě po ruce.
Nejlépe chutnají brambory čerstvě vytažené z trouby, podávané se zakysanou smetanou a nasekanou pažitkou nebo petrželovou natí. Smetana příjemně zjemní pikantnost náplně a bylinky dodají svěžest. Jde o vydatné jídlo, které se hodí na běžnou večeři i na víkendový oběd, když chcete připravit něco dobrého bez dlouhého stání u sporáku.
Troubu předehřejte na 200 °C. Každou bramboru samostatně zabalte do alobalu tak, aby horní část zůstala otevřená a vznikl prostor pro pozdější plnění. Povrch brambor potřete olivovým nebo rostlinným olejem a osolte.
Alobal kolem brambor uzavřete a vložte je do předehřáté trouby. Pečte přibližně 60 minut, podle velikosti brambor i o něco déle. Před dalším zpracováním zkontrolujte, zda jsou uvnitř měkké.
Mezitím oloupejte cibuli a nakrájejte ji nadrobno. Na pánvi rozehřejte trochu olivového oleje, přidejte cibuli, chilli vločky a špetku soli. Mrkev oloupejte, nahrubo nastrouhejte a přidejte k cibuli.
Klobásu nakrájejte na tenké proužky a přidejte do pánve k zelenině. Směs za občasného promíchání opékejte, dokud cibule nezměkne a klobása se neprohřeje. Poté pánev odstavte a směs přendejte do mísy.
Upečené brambory opatrně vyjměte z alobalu a nechte je krátce zchladnout, aby se s nimi dalo bezpečně pracovat. Každou bramboru podélně nařízněte a lžičkou vydlabejte část dužiny, přičemž ponechte dostatečně silné stěny, aby brambory držely tvar. Vydlabanou dužinu přidejte do mísy ke klobásové směsi.
Bramborovou dužinu vidličkou rozmačkejte a promíchejte s ostatními surovinami. Sýr nastrouhejte najemno a vmíchejte ho do náplně. Směs podle potřeby dochuťte solí a chilli.
Připravenou náplní naplňte vydlabané brambory. Vložte je zpět do pekáčku a pečte při 200 °C dalších přibližně 15 minut, dokud se sýr nerozpustí a povrch náplně se lehce nezapeče. Hotové brambory podávejte se zakysanou smetanou a nasekanou pažitkou nebo petrželovou natí.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová