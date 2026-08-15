Z obyčejného koláče je díky 1 vrstvě navíc dezert jako z cukrárny – jednoduchý trik, který funguje pokaždé

Domácí ovocný koláč se sněhovou vrstvou patří k moučníkům, které krásně využijí ovoce podle právě probíhající sezony. V českých domácnostech se podobné koláče objevují v mnoha podobách a často vznikají podle toho, co zrovna dozrává na zahradě. Kyselost rybízu, malin nebo višní se dobře snoubí se sladkým sněhem a máslovým těstem.
Sněhová vrstva není jen ozdobou. K ovoci se hodí právě proto, že jeho nakyslou chuť zjemní a vytvoří příjemný kontrast. Při výběru ovoce je lepší sáhnout po pevných plodech s výraznější chutí. Příliš vodnaté ovoce může koláč zbytečně zvlhčit, což se projeví hlavně u velmi šťavnatých malin nebo mraženého ovoce.
Podle sezony lze použít rybíz, maliny, borůvky, višně, ostružiny nebo jejich kombinaci. Výraznější kyselost dobře vyváží sladší sněhová vrstva, u sladkého ovoce se naopak hodí přidat trochu citronové kůry. Zajímavou obměnou jsou také nasekané vlašské ořechy nebo mandle, které se dobře doplňují s ovocem i křehkým těstem.
Koláč se hodí ke kávě, čaji i jako domácí moučník na víkendový stůl. Nejlépe vynikne, když jednotlivé vrstvy zůstanou při krájení dobře patrné. V létě se nabízí čerstvé sezónní ovoce, mimo jeho sezonu lze sáhnout po mražených malinách, borůvkách nebo rybízu.
Předehřejte troubu na 200 °C. Mouku prosejte do mísy a promíchejte ji s práškem do pečiva, moučkovým cukrem, vanilkovým cukrem a špetkou soli. Přidejte na kostky nakrájené studené máslo a prsty nebo pomocí kuchyňského robotu vytvořte drobenku. Nakonec přidejte žloutky a podle potřeby zakysanou smetanu. Vypracujte hladké těsto.
Těsto rozdělte na dvě části přibližně v poměru 2 : 1. Větší část zabalte do potravinářské fólie a uložte na 30 minut do lednice. Menší část dejte do mrazáku, aby později dobře ztuhla a dala se snadno nastrouhat.
Ovoce omyjte, osušte a podle potřeby zbavte pecek. Smíchejte ho s krupicovým cukrem a bramborovým škrobem. Díky škrobu zůstane po upečení náplň šťavnatá, ale nebude příliš řídká.
Dortovou nebo koláčovou formu o průměru přibližně 28 cm vymažte máslem a vysypte strouhankou. Větší část těsta rozválejte nebo prsty rovnoměrně rozprostřete do formy. Dno několikrát propíchněte vidličkou a pečte přibližně 20 minut, až začne lehce zlátnout. Poté korpus nechte několik minut zchladnout.
Bílky vyšlehejte do pevného sněhu. Postupně po lžících přisypávejte krupicový cukr a šlehejte, dokud nevznikne hustý lesklý sníh. Nakonec jemně vmíchejte bramborový škrob, který pomůže sněhové vrstvě udržet pěkný tvar.
Na předpečený korpus rovnoměrně rozložte připravené ovoce. Přikryjte ho sněhovou vrstvou a navrch nahrubo nastrouhejte ztuhlou část těsta z mrazáku. Koláč pečte při 180 °C přibližně 35–40 minut, dokud drobenka nezezlátne a sněhová vrstva nebude pevná.
Hotový koláč nechte ve formě zcela vychladnout. Díky tomu se jednotlivé vrstvy zpevní a koláč se bude lépe krájet. Nejlépe chutná po několika hodinách odležení, kdy se křehké těsto, ovoce i sněhová vrstva krásně propojí.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová