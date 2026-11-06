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Z obyčejné zeleniny a sýra vznikne večeře, po které se jen zapráší. Příprava navíc zabere pár minut – kam se hrabou bramboráky

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Z obyčejné cukety připravíte placičky, které na povrchu krásně křupou a uvnitř zůstávají vláčné. Slaný sýr feta a voňavé bylinky jim dodají skvělou chuť.
Z obyčejné zeleniny a sýra vznikne večeře, po které se jen zapráší. Příprava navíc zabere pár minut – kam se hrabou bramboráky

Z obyčejné zeleniny a sýra vznikne večeře, po které se jen zapráší. Příprava navíc zabere pár minut – kam se hrabou bramboráky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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