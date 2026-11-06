Z obyčejné zeleniny a sýra vznikne večeře, po které se jen zapráší. Příprava navíc zabere pár minut – kam se hrabou bramboráky

Zlatavé placičky vonící po čerstvých bylinkách jsou lákadlem, kterému se těžko odolává. Cuketové placičky se sýrem feta mají na povrchu příjemně křupavou kůrku, uvnitř jsou měkké a díky sýru také výraznější chuti. Příprava není složitá a většinu surovin najdete běžně doma. Hodí se k obědu i večeři, ale také jako rychlé pohoštění pro návštěvu. S miskou česnekového jogurtu nebo oblíbeného dipu chutnají ještě lépe.
Podobné placičky se připravují také v Turecku, kde jsou známé pod názvem mücver. Základem bývá nastrouhaná cuketa, vejce, mouka a čerstvé bylinky, přičemž každá domácnost si recept může upravit po svém. Někdo přidává sýr, jiný sáhne po další zelenině. V této verzi se cuketa potkává s mrkví a sýrem feta, který směsi dodává příjemně slanou chuť. Kopr a petrželka ji osvěží, zatímco pul biber přidá lehce pikantní nádech. Pokud toto koření nemáte, dobře poslouží i směs chilli vloček a sladké mleté papriky.
Cuketa se do kuchyní rozšířila z Ameriky a dnes je oblíbená především pro svou jemnou chuť a snadné využití. Můžete ji přidat do polévky, upéct, zapéct se sýrem nebo z ní připravit právě zeleninové placičky. Obsahuje hodně vody, má nízkou energetickou hodnotu a najdeme v ní také vlákninu, vitamin C a draslík. Snadno ji tak zařadíte do pestrého jídelníčku. V tomto receptu její jemná chuť dobře ladí se slanější fetou, lehce nasládlou mrkví a čerstvými bylinkami.
Placičky nemusíte připravovat jen klasickým smažením. Pokud chcete použít méně oleje, opečte je na nepřilnavé pánvi s malým množstvím tuku, případně je upečte v troubě na pečicím papíru. Počítejte s tím, že při pečení budou mít trochu jiný povrch. Pšeničnou mouku lze nahradit rýžovou, kukuřičnou nebo bezlepkovou směsí, její množství ale upravte podle toho, jak se bude těsto spojovat. Hotové placičky podávejte nejlépe ještě teplé s bílým jogurtem, česnekem a trochou citronové šťávy. S čerstvým salátem z rajčat a okurky z nich snadno připravíte oběd, který nezabere příliš času.
Cukety omyjte a nahrubo nastrouhejte. Lehce je osolte, přendejte do síta a nechte několik minut odležet, aby pustily přebytečnou vodu. Poté je důkladně vymačkejte.
Mrkev oloupejte a nastrouhejte najemno. Sýr feta nahrubo nastrouhejte nebo rozdrobte na menší kousky. Kopr a petrželku omyjte, osušte a nasekejte nadrobno, aby se jejich chuť rovnoměrně rozprostřela v celé směsi.
Vymačkanou cuketu vložte do větší mísy a přidejte nastrouhanou mrkev. Směs ochuťte kořením a čerstvě mletým pepřem. Se solí zacházejte opatrně, protože sýr feta bývá dost slaný a další dosolení nemusí být potřeba.
Vejce rozšlehejte vidličkou a přidejte je k zelenině. Vmíchejte sýr feta, nasekaný kopr, petrželku a nejprve tři lžíce pšeničné mouky. Vše důkladně promíchejte a pokud je směs příliš řídká, přidejte ještě trochu mouky, aby těsto drželo pohromadě a dalo se snadno nabírat lžící.
Na pánvi rozehřejte olej a lžící na něj nanášejte menší porce připravené směsi. Každou porci lehce zploštěte, aby vznikly placičky, které se rovnoměrně prosmaží. Smažte je na středním plameni přibližně dvě až tři minuty z každé strany, dokud nebudou mít zlatavou barvu a pevný povrch.
Hotové placičky přendejte na talíř vyložený papírovou utěrkou, která odsaje přebytečný olej. Podávejte je nejlépe ještě teplé, dokud mají příjemně křupavý povrch a měkký střed. Výborně se hodí k česnekovému jogurtovému dipu nebo omáčce tzatziki, případně je doplňte čerstvým zeleninovým salátem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová