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Z obyčejné plavby se stane boj o holý život. Netflix uvede mrazivý thriller inspirovaný skutečnou katastrofou

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Dva bratři, obyčejná plavba a pocit, že se vlastně nic nemůže stát. Jenže pak se o slovo přihlásí hurikán Otis, před nímž není úniku. Takhle jednoduše bychom mohli popsat nový mexický survival thriller Dva proti hurikánu (Surviving Hurricane Otis), který se řítí na Netflix.
Z obyčejné plavby se stane boj o holý život. Netflix uvede mrazivý thriller inspirovaný skutečnou katastrofou

Z obyčejné plavby se stane boj o holý život. Netflix uvede mrazivý thriller inspirovaný skutečnou katastrofou

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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