Z obří nádrže unikl plyn a ulice se změnily v ohnivou past. Cleveland zažil katastrofu, která poučila celý průmysl

Bílý oblak nad průmyslovou čtvrtí
Páteční odpoledne 20. října 1944 v Clevelandu původně nepřipomínalo začátek mimořádné průmyslové katastrofy. U skladovací nádrže společnosti East Ohio Gas se však kolem půl třetí objevil bílý oblak. Šlo o unikající zkapalněný zemní plyn, který se po kontaktu s teplejším okolím začal rychle odpařovat. Přibližně o deset minut později se směs vznítila. Následoval rozsáhlý požár a další exploze, jež zasáhly okolní obytné bloky. Výbuchy pod zemí vytrhávaly poklopy kanalizace a poškozovaly vozovky; obyvatelé čtvrti se snažili dostat pryč z ulic, v nichž se požár šířil nečekanými směry.
Dobové zprávy a pozdější přehledy se v počtu obětí mírně liší; historická encyklopedie Case Western Reserve University uvádí 130 mrtvých. Zničeny byly desítky domů a řada podniků, mnoho lidí přišlo o střechu nad hlavou. Místní policisté, hasiči a dobrovolníci čelili události, pro kterou tehdejší městská infrastruktura nebyla připravena.
Proč se zemní plyn vůbec zkapalňuje
Zemní plyn se obvykle přepravuje a skladuje jako plyn, ale pro velké zásoby je výhodné výrazně zmenšit jeho objem. Pokud se ochladí přibližně na minus 162 stupňů Celsia, hlavní složka, metan, přechází do kapalného stavu. Stejné množství látky pak zabírá mnohem méně místa. V době druhé světové války šlo o lákavou technologii, protože továrny potřebovaly spolehlivé zásobování energií a průmysl s podobnými nádržemi teprve získával zkušenosti.
Kapalný metan ovšem vyžaduje materiály schopné snášet mimořádně nízké teploty. Jestliže nádrž praskne, kapalina se rozlévá a prudce odpařuje. Samotný zemní plyn se nevznítí automaticky při každém úniku; nebezpečí vzniká, když se v určitém poměru smísí se vzduchem a narazí na zdroj zapálení. V husté zástavbě navíc mohou páry proniknout do uzavřených prostor, kde se jejich vznícení projeví jako výbuch.
Jediná slabina, která se násobila
Pozdější technické rozbory označovaly za zásadní problém křehké porušení materiálu skladovací nádrže při velmi nízké teplotě. Použitá ocel neměla dostatečnou odolnost pro podobné podmínky. Výrazně situaci zhoršovalo také chybějící účinné záchytné hrazení, které by rozlitou kapalinu udrželo v bezpečnějším prostoru. Bez něj se uniklé palivo mohlo rozšířit do okolí. Následné řetězové události ukázaly, proč bezpečnost zařízení nestojí jen na jedné pevné stěně nádrže, ale na více nezávislých ochranných vrstvách.
Metanové páry se v počáteční fázi mohou kvůli výraznému ochlazení okolního vzduchu pohybovat při zemi, místo aby se okamžitě rozptýlily vzhůru. V Clevelandu se plynná směs dostávala také do vpustí a kanalizačních prostor. Když se zapálila, požáry a výbuchy se objevovaly i mimo přímý dosah poškozené nádrže. Pro obyvatele působilo dění téměř nevysvětlitelně: nebezpečí nebylo omezeno na jediný viditelný plamen.
Co změnila jedna městská katastrofa
Clevelandská tragédie patří k událostem, které urychlily vývoj bezpečnějšího skladování zkapalněného zemního plynu. Průmysl začal věnovat větší pozornost metalurgii nízkoteplotních materiálů, záchytným prostorům, odstupům od obydlí a způsobům zvládání rozsáhlého úniku. Pozdější řešení využívala oceli s vyšší odolností proti křehnutí i systémy, které mají zabránit nekontrolovanému rozlití kapaliny. Nelze tvrdit, že jediná nehoda vytvořila všechna dnešní pravidla, ale stala se jedním z výrazných varovných příkladů.
Příběh současně připomíná důležitý technický princip: látka, s níž bezpečně pracujeme v jedné podobě a za určitých podmínek, se při změně teploty, tlaku či prostředí může chovat zcela jinak. Právě schopnost předvídat tyto přechody je podstatou průmyslové bezpečnosti. V Clevelandu se za poznání zaplatilo mimořádně vysokou cenu.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Case Western Reserve University – East Ohio Gas Co. Explosion and Fire [2], U.S. Environmental Protection Agency – Accidents and Unscheduled Events Associated With Non-Nuclear Energy Resources and Technology [3], Cleveland Police Museum – East Ohio Gas Explosion [4]. img ai generated