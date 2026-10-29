Z obchodů zmizí sáčky na pečivo, fólie na ovoce i smetánky do kávy. EU spouští obalovou revoluci, vedle které byla brčka jen drobnost

Ve středu 12. srpna 2026 vypadal běžný supermarket stejně jako den předtím. Banány ležely ve fólii, rajčata v plastové vaničce a u kávovaru na čerpací stanici čekala miska s kelímkovými smetánkami. Přesto ten den začalo platit nařízení Evropské unie 2025/40 o obalech a obalových odpadech, zkráceně PPWR. Postupně promění obchod, kavárnu i kuchyňský koš na tříděný odpad. Obal, dosud levný a přehlížený doplněk zboží, se mění v regulovanou součást výrobku. Musí mít vlastní dokumentaci, prohlášení o shodě, předepsané značení a od roku 2030 také doloženou recyklovatelnost. Ty nejnápadnější škrty dorazí na přelomu dekády. Byrokratická mašinérie se ale už rozjela.
Rok 2030: konec síťky na cibuli a smetánky k espressu
Nejhmatatelnější část nařízení míří na jednorázové plasty, které zákazník bere do ruky každý týden. Od 1. ledna 2030 končí plastové balení předem baleného čerstvého, nezpracovaného ovoce a zeleniny do hmotnosti 1,5 kg. Příloha PPWR uvádí jako příklady síťky, sáčky, tácky a nádobky. Zmizet tak mají třeba půlkilové síťky s cibulí, vaničky s jablky nebo fólie kolem okurek. Členské státy smějí udělit výjimku, pokud by produkt bez obalu vysychal, ztrácel pevnost, oxidoval, poškodil se nebo pokud by hrozilo mikrobiologické riziko. Výjimka platí i tam, kde obal odděluje biopotraviny od konvenčních.
Druhý terč najdete v gastronomii. Hotely, restaurace a kavárny přijdou o jednoporcové plastové obaly na smetanu do kávy, cukr, koření, omáčky či zavařeniny. Výjimky nařízení připouští u balíčků přidávaných k jídlu s sebou a v provozech, kde jsou individuální porce nutné kvůli hygieně, typicky v nemocnicích nebo domovech pro seniory. Kečupový sáček k hamburgeru do auta tedy přežije, plastová smetánka u stolku v kavárně nikoli.
Seznam tím nekončí. Od stejného data mají skončit jednorázové plastové skupinové obaly, které lákají k nákupu více kusů, například smršťovací fólie spojující plechovky do balíku. Konec čeká také jednorázové plastové nádobí pro jídlo a pití konzumované přímo v podniku a miniaturní lahvičky šamponu v hotelových koupelnách. Omezení se dotkne i velmi lehkých plastových tašek, tedy mikrotenů, které si lidé trhají z role u pečiva. Iva Werbynská z Obalového institutu SYBA v rozhovoru pro Ekonews hovořila o jejich zákazu a uvítala i konec smetánek či minikečupů v provozovnách rychlého občerstvení, zároveň ale varovala před zdražením potravin.
Proč nová obalová pravidla sahají hlouběji než zákaz brček
Zákaz plastových brček, příborů, talířů a míchátek z roku 2021 cílil na konkrétní, snadno nahraditelné předměty. Směrnice o jednorázových plastech vybrala zhruba desítku viditelných výrobků a vyřadila je z trhu. PPWR přepisuje pravidla pro všechny obaly bez ohledu na materiál a sleduje celou jejich dráhu od výrobní linky po třídicí linku.
Klíčovou novinkou jsou třídy recyklovatelnosti. Obal zařazený do třídy A musí být recyklovatelný nejméně z 95 %, třída B vyžaduje 80 % a třída C 70 %. Od roku 2030 nesmí na trh obal, který do žádné z nich nespadá, a od roku 2038 už nebude stačit ani „céčko“. Výrobce tak musí obal posoudit podobně jako elektrospotřebič. K tomu přibývá technická dokumentace, EU prohlášení o shodě, identifikace výrobce či dovozce přímo na obalu nebo v QR kódu a minimální podíl recyklátu v plastech.
Platí i chemické pravidlo, které tiše začalo fungovat už v srpnu 2026. Obaly pro styk s potravinami nesmějí obsahovat PFAS nad stanovené limity.
Evropská komise připomíná, že tyto „věčné chemikálie“ se dosud objevovaly v krabicích na pizzu, sáčcích na popcorn do mikrovlnky, pečicím papíru nebo obalech z rychlého občerstvení, kde odpuzovaly mastnotu a vodu.
Bez zásahu by podle Komise objem obalového odpadu v EU do roku 2030 vzrostl o 19 % a u plastových obalů dokonce o 46 %. Tím Brusel celý balík zdůvodňuje.
Kalendář změn: co se stane a kdy
Nařízení vstoupilo v platnost 12. února 2025, použitelné je od 12. srpna 2026. Další povinnosti nabíhají ve vlnách:
Datum Co se mění 12. srpna 2026 Limity PFAS v potravinových obalech, dokumentace a identifikační údaje výrobců a dovozců 12. února 2027 Státy musí stanovit sankce; podniky prodávající jídlo a pití s sebou mají přijmout zákazníkovu vlastní nádobu; Zelený bod jen v rámci QR kódu 12. února 2028 Gastronomie s prodejem s sebou nabízí i vratný obal v systému opětovného použití 12. srpna 2028 Jednotné štítky podle materiálu na obalech i popelnicích, v návaznosti na prováděcí akty 1. ledna 2029 Oddělený sběr nejméně 90 % plastových lahví a plechovek do 3 litrů 1. ledna 2030 Zákazy vybraných jednorázových plastů, povinné třídy A/B/C, doplňovací stanice ve velkých prodejnách
Z pohledu zákazníka se tabulka dá shrnout jednoduše. Do roku 2028 se změny odehrávají hlavně v kancelářích výrobců a dovozců. Pak přijdou nové štítky na kontejnerech, zálohy a nakonec prázdná místa v regálech s ovocem.
Vlastní hrnek, zálohy a stanice na doplňování
Druhou osou reformy je opakované použití. Od února 2027 si zákazník smí do kavárny nebo bistra s jídlem s sebou přinést vlastní nádobu a podnik ji musí přijmout. O rok později k tomu přibude nabídka vratného obalu. Od roku 2030 mají prodejny s plochou nad 400 m² usilovat o to, aby desetinu prodejní plochy věnovaly doplňovacím stanicím pro potraviny i drogerii. Hypermarket by tak mohl nabízet čočku, rýži nebo prací gel k načepování do přinesené dózy.
Pro Česko je nejcitlivější kapitolou zálohování. PPWR po státech chce, aby od roku 2029 sebraly nejméně 90 % jednorázových plastových lahví a plechovek. Základní cestou je zálohový systém. Vyhnout se mu lze jen při splnění vysokých sběrových parametrů a předložení plánu. Česká novela zákona o obalech,
sněmovní tisk 193, prošla ke konci září 2026 prvním čtením a ve výboru zatím zůstala nedořešená.
Sousední Slovensko spustilo zálohy na PET lahve a plechovky v roce 2022. Podle tamního Institutu environmentální politiky se v prvním roce vrátilo 71 % obalů, v roce 2023 už 92 %. Německý systém funguje přes dvacet let a Komise ho bere jako vzor funkčního modelu, se kterým PPWR počítá.
Nařízení přitom občas narazilo na realitu. Požadavek, aby ovinovací fólie a pásky na paletách byly ze sta procent vratné, Komise v únoru 2026 sama zmírnila. Studie ukázaly neúměrné náklady na přizpůsobení. Celkový cíl 40 % opakovaně použitelných přepravních obalů pro rok 2030 ale zůstal.
Kdo za změnu zaplatí a kdo bude hlídat
O ceně se vedou spory. Komise tvrdí, že jednotná pravidla pro celý trh časem sníží náklady na jejich dodržování. Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory, naopak varuje před byrokracií, předáváním dokumentů s citlivými technologickými údaji i nutností přeznačovat část obalů dvakrát. Podle obchodníků může nařízení domácnost stát až 6 000 Kč. Oficiální propočet dopadu na české rodiny neexistuje.
Kontrola se v Česku teprve usazuje. Sankce musí stát stanovit do února 2027, mají být účinné a odrazující a u části povinností zahrnovat pokuty.
Metodické sdělení MŽP z října 2026 ale uvádí, že do schválení adaptační novely nepůjde některé formální nedostatky trestat a inspektoři mají firmám nejprve pomáhat s nápravou. Ministerstvo zároveň konstatovalo, že česká výjimka pro drobné firmy, tedy do 300 kg obalů a obratu 25 milionů korun, s nařízením neobstojí. Dokumentaci chtějí úřady přednostně elektronicky a česky, v odůvodněných případech projde i angličtina.
Autorizovaná společnost EKO-KOM mezitím vydala nové metodiky evidence. Příspěvky do systému mohou nově platit i výrobci a dovozci prázdných přepravních a servisních obalů. Podle nás právě tahle neviditelná vrstva vysvětluje, proč o reformě srovnatelné rozsahem s GDPR veřejnost skoro neví: zatím ji řeší účetní, technologové a právníci, ne lidé u pokladny.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková