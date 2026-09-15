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Z nového českého seriálu se stal nejsledovanější pořad u nás: Mluvčí ČT odhalil fantastická čísla

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Třetí řada Docenta vstoupila na obrazovky ve velkém stylu. První epizoda byla nejsledovanějším pořadem dne a potvrdila, že značka má u publika mimořádně silnou pozici.
Fotografie z 3. řady kriminálního seriálu Docent

Fotografie z 3. řady kriminálního seriálu Docent

Zdroj: Foto: Česká televize (se souhlasem), snímek z 3. řady kriminálního seriálu Docent
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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