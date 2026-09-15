Z nového českého seriálu se stal nejsledovanější pořad u nás: Mluvčí ČT odhalil fantastická čísla

Třetí řada minisérie Docent vstoupila na obrazovky s velkým diváckým zájmem. Docent znovu staví na známých tvářích, kriminálním prostředí, napětí a humorném pošťuchování mezi vyšetřovateli. Sledovanost ukázala vysoká čísla.
V magazínu In-Lifestyle.cz jsme se podívali na to, co za úspěchem Docenta III stojí. Zatímco kritici mají k novým dílům výhrady, diváci zatím hlasují poměrně jasně. Minisérii inspirovanou skutečnými kriminálními případy si v neděli pustilo přes 1,5 milionu lidí.
Docent III ovládl nedělní večer
Docent se na obrazovky vrátil způsobem, který v České televizi museli přijmout s velkou spokojeností. Mluvčí ČT Michal Pleskot redakci In-Lifestyle.cz prozradil, že úvodní díl třetí řady vidělo v neděli 6. září 1 milion a 467 tis. diváků 15+, share činil 39,46 %. Šlo o nejsledovanější pořad dne.
Taková čísla se neobjevují každý týden. Publikum je rozptýlené mezi streamy, iVysílání, odložená sledování a ostatní televizní stanice, takže výsledek minisérie Docent III má svou váhu. Hned po startu nové řady se minisérie Jiřího Stracha stala nejsledovanějším pořadem dne. Pro domácí krimi, navíc v pokračování, je to hodně silný vstup do sezony.
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Docent není titul postavený na zběsilém střihu, efektních zápletkách nebo snaze vypadat za každou cenu světově. Opírá se o známé herce, pomalejší skládání případu a humor, který ale nezastiňuje práci vyšetřovatelů.
Trojan, Ramba, Vetchý, Hádek a Taclík
Do třetí řady se znovu vrátila známá sestava herců pod taktovkou režiséra Jiřího Stracha. Štáb tentokrát natáčel především mimo Prahu. Natáčení zahrnovalo technicky složitější pasáže, mimo jiné potápění pod vodou a automobilové scény. Scenárista Josef Mareš k novým případům uvedl, že vycházejí z jeho praxe, nejedná se ale o doslovné převyprávění skutečných kauz.
Foto: Česká televize (se souhlasem), Ivan Trojan a Tereza Ramba v třetí řadě minisérie Docent Kritici jsou opatrnější, publikum méně váhá
Zatímco sledovanost vyznívá pro ČT výborně, recenze jsou zdrženlivější. Zatímco kritici minisérii vyčítají křečovitou snahu o drama a napodobování zahraničních kriminálních seriálů, diváci to vnímají jinak.
Redakce In-Lifestyle.cz oslovila v ulicích Prahy několik náhodných respondentů, kterým jsme položili stejné otázky: Sledujete třetí řadu minisérie Docent s Ivanem Trojanem a Terezou Ramba v hlavních rolích a líbí se vám tento seriál? Odpovědi vyzněly dost podobně.
„Já jsem viděl první řadu. Druhá mi utekla, ale teď se zase s manželkou díváme. Baví mě ty slovní přestřelky vyšetřovatelů, navíc herecké obsazení je skvělé. Možná víc než Trojan a Ramba mě baví Hádek a Taclík, to je správná dvojka,“ odpověděl nám pan Pavel K.
„Je mi líto, seriál nesleduji. České kriminální seriály mi přijdou jen jako levné napodobeniny zahraniční produkce,“ reagovala paní Eliška Z.
„Neviděl jsem všechny díly, ale myslím si, že z českých kriminálních seriálů nemá Docent konkurenci,“ zazněla odpověď od pana Václava B.
„Je to super kriminálka. Konečně něco, na co se dá dívat. Klidně by mohli natočit i další řady,“ reagoval pak Jan L.
„Docent je asi jediný krimiseriál, na který se dá dívat. Navíc se u toho člověk občas i zasměje, což je fajn,“ řekla nám paní Klára T.
Docent III boduje především díky herecké souhře, přehlednému vyprávění a, jak už bylo řečeno, i v humoru, který ale není na škodu.
Kriminálních seriálů má český divák na výběr více než dost. Docent se ale od řady z nich přece jen trochu odlišuje. Jak je vidět, rozhodně to není na škodu. Naopak. Jestli si třetí řada udrží vysokou sledovanost i v dalších týdnech, se teprve ukáže. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by o něj divácký zájem opadal.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Minisérie Docent III potvrzuje svou silnou pověst: Podle mluvčího ČT vykazuje fantastická čísla byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.