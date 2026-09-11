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Z nestřeženého pracoviště u Prahy uprchl vězeň s nakažlivou žloutenkou

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Středočeská policie pátrá po vězni, který ve čtvrtek před jedenáctou hodinou dopoledne odešel z nestřeženého pracoviště v areálu firmy v Poděbradské ulici v Jirnech…
policie

policie

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