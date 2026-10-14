Z Německa přichází velké varování. Češi pozor, jste další na řadě

Nová vlna kyberútoků míří k českým hranicím
Německý úřad pro kybernetickou bezpečnost BSI varuje občany před nebezpečnou formou internetového podvodu, která se šíří ze Švýcarska. Útočníci postupně pronikají přes Německo směrem k Česku a jejich metody jsou mnohem rafinovanější než dosavadní pokusy o krádež peněz z bankovních účtů.
Klíčový rozdíl oproti minulosti: podvodníci už necílí na tisíce lidí najednou. Místo toho si pečlivě vybírají jednotlivé oběti a útok šijí přesně na míru každému z nich. Díky tomu je mnohem těžší rozpoznat, že jde o podvod.
Jak útok probíhá: tři fáze promyšlené lsti
První fáze – zdánlivě nevinný e-mail: Do schránky vám přijde zpráva, která vypadá jako oficiální komunikace z banky, pojišťovny nebo státního úřadu. Obsahuje správná loga, grafiku i ověřeně působící odesílatelskou adresu. Text žádá o aktualizaci osobních údajů prostřednictvím odkazu na webovou stránku, která je k nerozeznání od originálu.
Zásadní trik: formulář po vás nechce hesla ani čísla platebních karet. Útočníci vědí, že byste při takové žádosti zpozorněli. Místo toho vyplníte „jen“ celé jméno, telefonní číslo a třeba číslo smlouvy s bankou.
Informace, které nevypadají nebezpečně – a přitom jsou klíčem k dalšímu kroku.
Druhá fáze – čekání a příprava: Podvodníci nechají uplynout několik dní, abyste na vyplněný formulář zapomněli. Mezitím si připraví další úder – tentokrát telefonický. Využívají techniku zvanou caller ID spoofing, při které se na displeji vašeho telefonu zobrazí běžné české číslo bez zahraniční předvolby.
Třetí fáze – manipulativní hovor: Když telefon zvednete, uslyšíte milého a profesionálně působícího operátora. Ten vás osloví celým jménem a zmíní detaily, které jste před několika dny vyplnili do formuláře. Díky tomu působí naprosto důvěryhodně.
Následuje klíčový moment: operátor vás upozorní na podezřelou platbu, která se právě teď pokouší projít z vašeho účtu. V panice a snaze zachránit peníze prozradíte citlivé přihlašovací údaje nebo potvrdíte transakci, která ve skutečnosti peníze odešle přímo podvodníkům.
Jak se účinně bránit a nepadnout do pasti
Odborníci na kybernetickou bezpečnost zdůrazňují, že tento typ útoku – kombinace spear phishingu (cílený podvodný e-mail) a vishingu (manipulativní telefonát) – patří mezi nejobtížněji odhalitelné hrozby. Čím více informací o vás útočníci získají, tím méně ostražití se stanete.
- Nikdy nevyplňujte osobní údaje přes odkaz z e-mailu – i když zpráva vypadá naprosto věrohodně. Oficiální instituce vás nikdy nebudou žádat o aktualizaci dat tímto způsobem.
- Při jakémkoli podezření zavolejte přímo na ověřenou zákaznickou linku vaší banky nebo pojišťovny. Číslo si vyhledejte sami, nepoužívejte kontakt uvedený v e-mailu.
- Pokud vás někdo telefonicky tlačí k okamžité akci, ihned zpozorněte. Ukončete hovor a situaci v klidu zhodnoťte s čistou hlavou.
- Nesdělujte přihlašovací údaje, hesla ani kódy z SMS nikomu po telefonu – ani když tvrdí, že volá z vaší banky.
Doba, kdy byly podvodné e-maily snadno rozpoznatelné podle gramatických chyb a podivných adres, je definitivně pryč. Dnešní kyberútočníci operují s profesionální precizností a jejich metody neustále zdokonalují. Jedinou skutečnou obranou je trvalá obezřetnost a zdravá nedůvěra vůči neočekávaným žádostem o jakékoli osobní informace.
Zdroje článku: nukib.gov.cz, policie.gov.cz, bsi.bund.de, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová