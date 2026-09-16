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Z luxusního hotelu se stalo město duchů. Dřív tam jezdili papaláši za odměnu, později chodili lidé zemřít

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Na skále nad 157 metrů vysokým vodopádem v Kolumbii stojí budova s neobyčejným osudem. Začínala jako rezidence architekta, stala se útočištěm bohatých hostů a skončila jako místo posledního skoku zoufalých duší.
Z luxusního hotelu se stalo město duchů. Dřív tam jezdili papaláši za odměnu, později chodili lidé zemřít

Z luxusního hotelu se stalo město duchů. Dřív tam jezdili papaláši za odměnu, později chodili lidé zemřít

Zdroj: Petruss, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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