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Z lesa si nesmíte odnést semenáčky, hrabanku ani jmelí. Za borůvky a jahody hrozí pokuta, pokud jich máte moc

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Pokud se vydáte do lesa na jahody nebo borůvky, pamatujte, že se můžete dostat do problémů se zákonem. Někdy stačí málo.
Jak na nikdy nekončící zásobu borůvek: Pěstovat je lze i v květináči

Jak na nikdy nekončící zásobu borůvek: Pěstovat je lze i v květináči

Zdroj: Paxson Woelber / Creative Commons / Attribution 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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