Z lesa si nesmíte odnést semenáčky, hrabanku ani jmelí. Za borůvky a jahody hrozí pokuta, pokud jich máte moc

Sbírání lesních plodů se může zdát jako nevinná a nenáročná činnost, ale některé předpisy a omezení mohou z této zdánlivě neškodné zábavy udělat nákladnou záležitost. Ať už jste
zkušení sběrači, nebo příležitostní milovníci přírody, najděte si chvilku a seznamte se s nimi. A to nejen proto, abyste se vyhnuli vysokým pokutám, ale také proto, abyste zachovali křehkou rovnováhu našich lesních ekosystémů. Na koláč a knedlíky klidně, na prodej ne
Aby tedy nedošlo k mýlce – nasbírat si lesní plody na domácí pohoštění nebo nedělní koláč můžete,
zákon o ochraně přírody a krajiny s takovými kratochvílemi počítá. Háček nastává ve chvíli, kdy se záměr změní z osobního potěšení na zisk. A nemusíte právě používat třeba onen nechvalně známý hřeben na borůvky. Mnohdy stačí, pokud máte nasbíraných plodů jednoduše příliš moc. Zdroj fotografie: Depositphotos Když najdete bohatou hromadu bobulí nebo hub, je snadné se nechat unést. Pokud si však vezmete více, než můžete využít, riskujete.
Místní lesní stráž má za úkol tato pravidla vymáhat, a zatímco drobné přestupky lze vyřešit napomenutím, za závažnější porušení hrozí pokuta až 10 000 Kč –
rozhodně nejde jen o plané výhrůžky, jak dokládá i web Trutnovinky. A pamatujte, že tvrzení o neznalosti vás před pokutou neuchrání; vždy je lepší se před podobnými aktivitami o místních pravidlech řádně informovat. Když budete v lese, nasbírejte si i kaštany – jsou léčivé, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali. Sbírání dřeva: Co dělat a co nedělat
Stejně tak sice můžete sbírat dřevo, které přirozeně spadlo na lesní půdu, ale řezání větví, a to i odumřelých, je zakázáno. Tato
pravidla zajišťují, že stanoviště bude co nejméně narušeno a že přirozený proces rozpadu – který hraje v lesním ekosystému zásadní roli – bude i nadále pokračovat bez jakýchkoliv nepřiměřených zásahů. Zdroj fotografie: Piqsels Ovoce vydrží v mrazáku až 12 měsíců. Ale pozor na jeho sběr.
Ale jen sběrem dřeva to nekončí, sankce vás mohou čekat i za to, že si z lesa odnesete semenáčky stromů, jmelí, nebo dokonce
úrodnou svrchní vrstvu lesní půdy alias hrabanku. I když jde podle některých zahrádkářů o to nejlepší, co můžete svým zahradním borůvkám dopřát, laškovat se zákonem se v tomto případě rozhodně nevyplatí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři