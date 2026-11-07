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Z léčebny ho vezli rovnou na natáčení Přátel. Sestra Matthewa Perryho poprvé promluvila o jeho nejtemnějších letech

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Dennívýzva
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Netflix uvedl třídílný dokument o Matthewu Perrym přesně den před třetím výročím jeho smrti. Poprvé v něm na kameru promluvila jeho nevlastní sestra Mia.
Z léčebny ho vezli rovnou na natáčení Přátel. Sestra Matthewa Perryho poprvé promluvila o jeho nejtemnějších letech

Z léčebny ho vezli rovnou na natáčení Přátel. Sestra Matthewa Perryho poprvé promluvila o jeho nejtemnějších letech

Zdroj: Policy Exchange / Creative Commons / CC BY 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 12:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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