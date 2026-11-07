Z léčebny ho vezli rovnou na natáčení Přátel. Sestra Matthewa Perryho poprvé promluvila o jeho nejtemnějších letech

Chandlerova svatba s Monicou patří k nejikoničtějším momentům celých Přátel. VIPŽivot zaznamenal, že miliony diváků sledovaly v roce 2001 dojemnou romantickou scénu, ale nikdo z nich netušil, co se tehdy dělo na place. Herce
Matthewa Perryho přivezli na natáčení přímo z léčebného zařízení a po posledním klapnutí klapky ho odvezli zpět. Tenhle obraz, který herec sám popsal ve svých memoárech Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, teď v novém dokumentu doplňuje hlas, který dosud mlčel: hlas jeho mladší nevlastní sestry Mii Perry Bowick. Dokument, který přišel na den přesně
Třídílná minisérie Matthew Perry nad propastí (The One About Matthew Perry) se na
Netflixu objevila 27. října, den před třetím výročím hercovy smrti. Načasování není náhoda. Režisérka Mary Robertson projekt poprvé nabízela už v roce 2022, kdy Perryho memoáry lámaly prodejní rekordy. Tehdy na její dopisy lidem z hercova okruhu nikdo neodpověděl. Po jeho smrti to zkusila znovu. Tentokrát přišly reakce, a mezi nimi i odpověď od Mii. Netflix Tudum výslovně uvádí, že jde o „první případ, kdy Mia o Matthewovi mluví na kameru“. Sama říká, že dřívější příležitosti odmítala. Potřebovala čas, aby dokázala mluvit o bratrově životě „v celé jeho složitosti“.
Perryho příběh závislosti se v mediálním povědomí často slévá do jednoho temného oblaku. Dokument ale jasně odděluje dvě klíčové události.
Rok 2001 – Perry nastupuje do léčby během natáčení sedmé řady Přátel. Dobová zpráva agentury AP z února 2001 potvrzuje nástup do „veřejně nejmenované rehabilitační nemocnice“; některé tehdejší zdroje zařízení spojovaly s Marina del Rey. Právě z této léčby ho vezli na natáčení Chandlerovy svatby, a právě sem se po natáčení vracel. Mia v dokumentu popisuje, jak rodina seděla v publiku studia a sledovala svatební scénu s nevyřčenou otázkou: nebude tohle jeho jediná jeho „svatba“? Kolegové z Přátel přitom o jeho problémech věděli. Jennifer Aniston ho podle Perryho vlastních slov konfrontovala větou: „Víme, že piješ.“
Rok 2018 – Perrymu prasklo tlusté střevo. Sepse, kóma, napojení na mimotělní oběh. Sedmihodinová operace. Dostal dvouprocentní šanci, že přežije noc. A právě tehdy nesla Mia jako jeho zmocněnkyně tíhu rozhodování. „Sotva jsem fungovala,“ říká v dokumentu. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Sestra i psychoterapeutka
Mia Perry Bowick není jen truchlící příbuzná. Je licencovaná psychoterapeutka se specializací na trauma a truchlení. A právě tato dvojí optika dává jejím slovům v dokumentu zvláštní váhu.
Nejsilnější momenty z její perspektivy:
Při reunionu Přátel v roce 2021 začala bratrovu závislost vnímat jako stav, u kterého přestala věřit v uzdravení. Po vydání memoárů v roce 2022 ho naopak viděla „nejšťastnějšího, jakého ho kdy zažili“. Kontrast mezi těmito dvěma body je zdrcující. Jednu z nosných vět dokumentu formuluje takto: „Až když pustila pocit, že bratra musí udržet naživu, mohla s ním být v posledních letech jeho života autentičtěji. Nemůžete někoho milovat a zároveň ho ovládat.“
Na pohřbu pak popisuje moment, kdy
pět hvězd Přátel společně přistoupilo k rakvi. Obsazení seriálu se přitom natáčení dokumentu odmítlo zúčastnit. Robertson to komentuje střízlivě: „Matthewa milovali. Každý truchlí po svém.“ Co dokument přináší
Kdo čeká velká nová odhalení, bude možná zklamaný. Většina faktů (léčby, kolapsy, částky utracené za závislost) je známá z memoárů. Jenže síla série je jinde. Přesouvá známý příběh od celebrity k rodině, k lidem, kteří stáli vedle a nemohli nic dělat. The Guardian mluví o „láskyplné poctě“, TheWrap o
portrétu, který ukazuje Perryho jako „daleko víc než jen Chandlera“. Na Rotten Tomatoes drží série stoprocentní hodnocení kritiků. Čeští diváci jsou zatím zdrženlivější: na Kinoboxu má titul 75 %, na JustWatch 56 % od uživatelů. Celková stopáž tří dílů činí necelé tři hodiny.
Dokument se dotýká i soudní dohry okolností Perryho smrti z 28. října 2023. Tehdy
herec doma v Pacific Palisades dostal několik injekcí ketaminu; poslední dávky aplikoval jeho osobní asistent Kenneth Iwamasa. K listopadu 2026 jsou všechny tresty pravomocné: dealeři, lékaři i asistent. Nejvyšší trest patnáct let vězení dostala dealerka Jasveen Sangha. Iwamasa byl odsouzen ke třem rokům a pěti měsícům. Mia říká, že teprve po uzavření soudních kauz pocítila určité „uvolnění“ a mohla začít zpracovávat i trestní rovinu bratrovy smrti.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová