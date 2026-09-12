Z kuchyní mizí varná deska, jak ji znáte. Nahrazuje ji hladká plocha bez jediné značky, na které lze vařit kdekoliv

Žádné kruhy, žádné kontury, žádné číslice. Teprve položíte-li hrnec, deska ho rozpozná, zobrazí ovládání přesně v místě nádoby a začne hřát. Přesunete hrnec o dvacet centimetrů doleva, ovládání se přesune s ním. Zní to jako prototyp z veletrhu, jenže tahle technologie se už v roce 2026 prodává i v Česku.
Jak celoplošná indukce mění ergonomii vaření
Klasická indukční deska nabízí čtyři pevné zóny. Hrnec musí stát přesně na kruhu, jinak se ohřev zhorší nebo nespustí vůbec. Velký pekáč přesahující dvě zóny vyžaduje kompromisy. Celoplošná indukce tenhle problém odstraňuje v principu: pod sklokeramikou pracuje síť menších induktorů, které se aktivují jen tam, kde senzory detekují feromagnetické dno. Americký Úřad pro energetiku (DOE) tuto kategorii testoval už v roce 2014 a popsal ji jako varnou plochu s více menšími induktory, jež se zapínají plně nebo částečně podle rozměru nádobí. Průměrná účinnost v testu dosáhla 67,77 % a pozice hrnce na ploše ji prakticky neovlivnila.
Co to znamená v praxi? Miele u modelu KM 8765 FL Diamond uvádí využitelnou indukční plochu 570 × 380 mm, na kterou lze současně umístit až čtyři kusy nádobí kamkoliv v rámci tohoto prostoru. Švýcarský V-ZUG jde dál: jeho řada FullFlex pojme až šest hrnců najednou a detekuje dna o průměru 11 až 22 centimetrů. Nastavení teploty zůstává zachováno i po přesunu nádoby, nemusíte nic přenastavovat. Tiskový materiál V-ZUG k varným deskám 2026 popisuje vylepšený software, kratší časy varu u menšího nádobí a designovou filozofii „vizuálního klidu“: rozhraní se objeví jen v okamžiku potřeby a pak opět zmizí do černa.
Kolik stojí svoboda bez kruhů a kde ji v Česku seženete
Cenový rozptyl mezi klasickou a celoplošnou indukcí je v tuzemsku propastný. Běžná čtyřzónová deska typu Cata IB 6304 BK startuje na Heurece od necelých 8 000 Kč. Miele KM 8765 FL Diamond stojí na českém webu Miele rovných 64 990 Kč. Rozdíl přesahuje osminásobek. Gaggenau se svou řadou 400 pohybuje v obdobné prémiové hladině.
Kde technologii v Česku uvidíte naživo? Miele provozuje dvě Experience Center, v Praze a v Brně, plus síť autorizovaných prodejců a e-shopů. Gaggenau zve do Brand Experience Center v Praze 5 a nabízí vyhledávač prodejců pro celou republiku. Pro ty, kdo chtějí kompromis mezi cenou a flexibilitou, existuje mezistupeň: třeba Teka IZF 68700 MST BK kombinuje sedm indukčních zón včetně jedné FullFlex plochy 525 × 390 mm a prodává se na českém trhu za výrazně přívětivější částku.
Podle nás celoplošná indukce v roce 2026 spadá jednoznačně do vyššího až luxusního segmentu. Masovou volbou se stane teprve tehdy, až cenový poměr klesne alespoň na trojnásobek běžné desky.
Bezpečnost a údržba hladké plochy bez viditelných značek
Přirozená obava zní: když nevidím, kde se ohřívá, jak poznám, že se nespálím? Odpověď spočívá v samotném principu indukce. Teplo vzniká přímo v dně hrnce, sklokeramika kolem se zahřívá jen minimálně, a výhradně odraženým teplem z nádoby. V-ZUG uvádí, že deska generuje energii jedině tehdy, když na ní stojí vhodný hrnec. Položíte-li na plochu dřevěné prkénko, nůžky nebo plastovou misku, nic se nestane. Každá zóna navíc disponuje časovaným bezpečnostním vypnutím, dětskou pojistkou a ochranou proti přehřátí.
Údržba je paradoxně jednodušší než u klasických desek s vyznačenými kruhy. Protože se sklo kolem nádoby téměř neohřívá, přetečená polévka se nepřipeče do tmavé krusty. Stačí vlhký hadřík; při silnějším znečištění čistič na sklokeramiku a škrabka. Hladký povrch bez reliéfních značek nemá záhyby, kde by se zachytávaly zbytky.
A co nádobí? Měnit celou sadu nemusíte. Rozhoduje feromagnetické dno, ověříte ho prostým přiložením magnetu. Drží-li, hrnec je kompatibilní. Gaggenau doporučuje nádobí s rovným dnem pro optimální rozvod tepla a uvádí kompatibilitu od malých rendlíků po velké kusy o rozměrech až 33 × 53 centimetrů.
Co přijde po sklokeramice: indukce ukrytá pod kamenem
Celoplošná sklokeramická deska představuje současný vrchol trendu, ale na obzoru se rýsuje další evoluce. V-ZUG na jaře 2026 představil koncept Integra, téměř neviditelnou indukci ukrytou pod souvislou minerální pracovní deskou. Kuchyňská linka se proměňuje v jednolitý povrch, na kterém vaříte, krájíte i stolujete. Hranice mezi varnou deskou a pracovní plochou mizí úplně.
Designový motiv „klidné kuchyně“ přitom rezonuje napříč evropskými médii. Francouzská redakce spojená s Ouest France publikovala 10. 5. 2026 text o tom, že kuchyňská studia přestávají osazovat klasické indukční desky a nahrazují je plochami, které odhalíte teprve dotykem. Německý CHIP téma převzal v létě téhož roku a zarámoval ho jako proměnu, jež definuje renovace roku 2026. Oba zdroje potvrzují totéž: směr vede od viditelné techniky k architektonickému klidu.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Tereza Říha