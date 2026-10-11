Z křehké dívky svalnatá profesionálka. Kulturistka Melissa Brodsky ukázala hrudník zakrytý jen černou páskou

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Z křehké dívky svalnatá profesionálka. Kulturistka Melissa Brodsky ukázala hrudník zakrytý jen černou páskouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Rodačka ze Západní Virginie se posilování naplno věnuje od roku 2014 a vypracovala se až mezi profesionálky. Na sociálních sítích dnes s humorem vzpomíná na to, jak byla k sobě kdysi tvrdá, a k odvážnému snímku připsala větu, kterou nevysvětlila.
Z křehké dívky svalnatá profesionálka. Kulturistka Melissa Brodsky ukázala hrudník zakrytý jen černou páskouZdroj: Foto: petechons - licence CC BY-SA 2.0
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 11.10.2026 01:19
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