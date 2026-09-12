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Z kamaráda plnohodnotný táta. Třeštíková prozradila, jak se z dárce stal muž, kterého dcera Lota zbožňuje

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Dennívýzva
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Producentka Hana Třeštíková v podcastu Mámy sobě popsala, jak se muž, který měl být jen biologickou pomocí při umělém oplodnění, proměnil v aktivního otce její dcery.
Hanka Třeštíková

Hanka Třeštíková

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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