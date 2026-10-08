Z jediného řízku vinné révy vyroste plnohodnotný keř. Zahradník prozradil trik s 90% úspěšností zakořenění. Potřebuje lednici a ubrousek

Temrjuk leží na pobřeží Azovského moře, v kraji, kde vinohrady patří ke krajině stejně samozřejmě jako u nás jabloně. Místní zahradník Jurij Kuzminych popsal v zahrádkářském časopise Dača postup, se kterým podle vlastní zkušenosti dovede k zakořenění až 90 procent řízků. Nepotřebuje skleník, množárnu ani drahé stimulátory. Vystačí si s lednicí, vlhkou látkou, igelitovým sáčkem, kuchyňským nožíkem a kelímkem s perlitem. Jeho návod jsme porovnali s doporučeními amerických univerzitních poradenských služeb. Jednotlivé kroky obstály. A co víc, odborníci vysvětlují, proč fungují.
Řízek révy v lednici: zimní spánek ve vlhkém zábalu
Všechno začíná na podzim nebo v zimě, kdy réva odpočívá. Kuzminych odříznutý letorost nejprve vloží do sáčku, obalí mokrou látkou a celek zasune do dalšího sáčku. Tenhle „sendvič“ putuje do lednice, kde vydrží až do února. Jednou za deset dní pěstitel balíček otevře a nechá řízky vydýchat.
Smysl má každá vrstva. Chlad udržuje pupeny v klidu, aby nevyrašily dřív, než mají kořeny. Vlhkost chrání dřevo před vysycháním, které je podle odborníků z
Texas A&M AgriLife Extension hlavní příčinou neúspěchu u spících révových řízků. Texaští specialisté doporučují uchovávat materiál při 1 až 4 °C ve vlhkém, nikoli promáčeném prostředí. Takto uložené řízky podle nich zůstanou životaschopné i několik měsíců. Běžná domácí lednice tedy nabízí přesně ty podmínky, jaké by si réva vybrala sama.
Kuzminych zmiňuje i alternativu: vakuový sáček bez vzduchu. V něm se podle něj nic neodpařuje, neoxiduje a bakterie nemají kde bujet, takže řízky vydrží až do jara. Pro začátečníka se nám ovšem jeví jako bezpečnější klasický zábal, který lze průběžně kontrolovat. Do vakua patří jen zdravé dřevo s osušeným povrchem.
Na co při větrání dávat pozor:
bělavý nebo šedavý povlak, hlavně kolem řezných ploch, zatuchlý pach, změklá, slizká kůra, tmavé skvrny na dřevě.
Kdo některý z těchto signálů zahlédne, má postižený kus vyřadit, aby nákaza nepřeskočila na ostatní.
Pěstitel také výslovně odmítá populární metodu „burrito“, kdy se řízky balí do vlhkých novin a nechávají v sáčku až do zakořenění. Jemu se v takovém zábalu pravidelně objevovaly plísně a hniloba. Ze stejného důvodu nesahá ani po mechu.
Únorové probuzení: čerstvý řez, koupel přes noc a rýhy nožem
Jakmile se den začne prodlužovat, nastává hlavní fáze. Postup podle Kuzminycha vypadá takto:
Řízek vyndat z lednice a obnovit spodní i horní řez. Přes noc ho ponořit do vody. Spodní část lehce nabrázdit, tedy ostrým nožíkem udělat několik mělkých podélných rýh v kůře. Zasadit do květináče nebo plastového kelímku se vzdušným médiem, ideálně perlitem či rašelinou. Nepřelévat, držet na světle a v zimě přisvětlovat.
Noční koupel doplní vodu, kterou dřevo za dlouhé týdny skladování ztratilo. Rýhování působí méně intuitivně, přesto má solidní oporu.
Iowa State University Extension uvádí, že poranění báze řízku podněcuje tvorbu kalusu, tedy hojivého pletiva, a zesiluje účinek kořenotvorných látek. Z bělavého kalusu na spodku pak podle texaských odborníků vyrůstají nové kořínky.
Jeden detail rozhoduje o všem: orientace. Řízek zasazený obráceně nezakoření nikdy. Oregon State University proto radí vést horní řez šikmo a spodní rovně, těsně pod posledním pupenem. Kdo si to označí hned při odběru, vyhne se nejtrapnější chybě celého pokusu.
Perlit místo zahradní hlíny: proč obyčejná zemina řízky dusí
Kuzminych má jasno i v otázce substrátu. Běžná zemina podle něj slehne, řízek v ní rychle zahnívá a hlavně klame. Povrch oschne, dole však zůstává mokro. Po dalším zalití se kořenová zóna promění v bláto.
Iowští odborníci popisují tentýž mechanismus vědeckým jazykem. Médium pro řízky má držet vláhu, a přitom propouštět přebytečnou vodu. Přemokření vytlačí z pórů kyslík a otevře dveře patogenům, které napadají spodek řízku i první jemné kořínky. Doporučují proto směs rašeliny nebo kokosového vlákna s hrubým perlitem. Lehoučká bílá zrnka perlitu fungují jako miniaturní houbičky. Nasají vodu, ale mezi nimi zůstává dost vzduchu.
Trpělivost se vyplatí. Kuzminych hlásí první kořínky zhruba po 20 dnech, texaské zdroje počítají s kalusem za tři až pět týdnů a iowská příručka uvádí u dřevitých řízků zakořenění obvykle během šesti až osmi týdnů. Dokud je řez na průřezu zelený, řízek žije. Kdo spěchá, může ho před výsadbou postavit do mělké vody, jen pár centimetrů vysoké. Po týdnu až dvou se podle Kuzminycha objeví bílé tečky, zárodky budoucích kořenů.
Ke světlu: sazenice révy si podle pěstitele zaslouží přisvětlování. University of Minnesota Extension doporučuje pro mladé rostliny 16 až 18 hodin světla denně a zdroj ve vzdálenosti zhruba 10 až 15 centimetrů. Spínací hodiny nastavené na 16 hodin světla a osm hodin tmy vyřeší starost za vás.
Kolik stojí vlastní réva a proč založit pět řízků místo jednoho
Finančně jde o pokus za pár korun. Orientační ceny materiálu ukazuje
ceník Abex Substráty z letošního února:
Položka Cena Perlit, 3 l 45 Kč Substrát pro výsev a množení, 5 l 49 Kč Substrát pro výsev a množení, 20 l 125 Kč Rašelina, 20 l 109 Kč Hotová sazenice révy v e-shopu přibližně 65 až 189 Kč
Sazenice začínají v předprodeji u Šápary od 65 Kč, Onlinezahradnictví nabízí révu za 179 až 189 Kč. Jediný pytel substrátu přitom vystačí na desítky kelímků. Řízek z vlastního nebo sousedova keře nestojí nic.
Botanicky by stačil jeden zdravý kus. Vegetativní množení dává rostlinu geneticky totožnou s matečnou révou, se stejnou chutí bobulí i stejnou odolností. Výsevem semen by naopak vznikla loterie. V praxi však i pečlivě ošetřené řízky občas zklamou, na což upozorňuje i Oregon State University. Podle nás proto dává smysl založit tři až pět kusů stejné odrůdy. Riziko se rozloží, náklady zůstanou zanedbatelné a přebytečnou sazenici rádi přijmou sousedé.
Jedno omezení je třeba zmínit. Řízek vytvoří pravokořennou rostlinu, zatímco koupené sazenice bývají často štěpované na podnož. Podnože podle Oklahoma State University chrání před révokazem a pomáhají na problematických půdách. Na zahrádku s několika keři pro stolní hrozny však pravokořenná réva bohatě postačí a pořídíte ji výrazně levněji.
Z kelímku na českou zahradu: kdy sázet ven a které odrůdy volit
Krasnodarský kraj má teplejší zimy, což ale na domácí zakořeňování vliv nemá. Lednice, kelímek i parapet fungují v Brně stejně jako u Azovského moře. Rozdíl nastává až při výsadbě. Že se révě v českém klimatu daří, dokládají i data ministerstva zemědělství: koncem roku 2024 ministerstvo evidovalo 12,69 tisíce pěstitelů a zhruba 17,30 tisíce hektarů vinic. Nejčastěji se u nás pěstuje Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, Müller-Thurgau a Frankovka.
Pro českou zahradu doporučujeme tento kalendář:
Odběr řízků: po opadu listí až do předjaří, nejpohodlněji při zimním řezu. Zakořeňování doma: únor až březen. Výsadba ven: až po odeznění silných mrazů a po otužení na balkoně. Slabší kusy: dopěstovat v nádobě a vysadit později v sezoně, případně až příští jaro.
Oregonští specialisté radí nechat mladou révu první rok v množitelském záhonku a teprve potom ji přestěhovat na trvalé stanoviště. Pro stolní hrozny se v tuzemských zahradách osvědčily rané odrůdy jako Galahad, Arkádie, Vostorg, Suzi či Moldova, které uvádí iZahrádkář. Slunné místo u jižní zdi jim vynahradí kratší léto.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková