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Z jediného řízku vinné révy vyroste plnohodnotný keř. Zahradník prozradil trik s 90% úspěšností zakořenění. Potřebuje lednici a ubrousek

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Jurij Kuzminych z Temrjuku uchovává řízky révy přes zimu v lednici. Po předjarní přípravě mu podle jeho slov zakoření až devět z deseti.
Z jediného řízku vinné révy vyroste plnohodnotný keř. Zahradník prozradil trik s 90% úspěšností zakořenění. Potřebuje lednici a ubrousek

Z jediného řízku vinné révy vyroste plnohodnotný keř. Zahradník prozradil trik s 90% úspěšností zakořenění. Potřebuje lednici a ubrousek

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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