Z jediné růže v září vyrobíte několik nových keřů zdarma. Kdo ale řízky zalévá každý den, přijde o všechny najednou

Okno pro polovyzrálé řízky růží se podle
Royal Horticultural Society uzavírá právě koncem září. Rozhodující signál neleží v kalendáři, ale na samotné rostlině: letošní výhon má mít dřevnatějící bázi a stále ještě poddajnou špičku. Pokud váš keř splňuje tenhle jednoduchý test, máte materiál na celou sadu nových růží, a nepotřebujete k tomu víc než květináč, lehký substrát a kousek průhledného plastu. Celý podnik ovšem stojí a padá s jedinou věcí: jak zacházíte s vodou. Jak poznat správný výhon a kolik řízků z něj získáte
Ideální kandidát je letošní přírůstek, který letos kvetl nebo právě odkvetl. Stiskněte ho mezi prsty u paty, měli byste cítit pevnost, téměř jako u tužky. Špička naopak povolí, je zelená a pružná. Právě tahle kombinace signalizuje polovyzrálé dřevo, stadium, kdy buňky v bázi už ukládají zásobní látky, ale pletiva nahoře si uchovávají schopnost rychle se dělit.
Z jednoho silnějšího prutu dlouhého 30 až 40 cm snadno vyříznete dva až tři řízky po 15 až 20 cm, každý se čtyřmi až pěti uzlinami. Spodní řez veďte těsně pod uzlinou, horní centimetr nad ní. Odstraňte listy ze spodní poloviny, z horní ponechte nanejvýš dva zmenšené listy; omezíte odpařování a zároveň zachováte fotosyntézu, která řízku dodává energii na tvorbu kalusu.
Praktická rada z
University of California: zakládejte vždycky víc kusů, než kolik keřů nakonec chcete. Úspěšnost kolísá podle odrůdy i podmínek, takže pět až deset řízků z jednoho mateřského keře představuje rozumnou pojistku. Substrát a nádoba: co hledat v českém obchodě
Řízek potřebuje médium, které drží vlhkost a současně propouští vzduch ke spodnímu řezu. V českých hobby marketech hledejte balení s označením „pro výsev a množení“, typicky obsahují směs rašeliny, písku a perlitu. Příkladem jsou Hoštický substrát pro výsev a množení (10 l) nebo FORESTINA standard ve dvacetilitrovém balení, oba dostupné třeba v OBI. Na obalu si ověřte klíčová slova: jemná struktura, vzdušnost, vhodné pro řízkování.
Nádoba stačí běžný plastový květináč s odtokovými otvory. Řízky zapíchněte do substrátu zhruba do třetiny délky, zalijte a přikryjte průhledným sáčkem nebo horní polovinou PET lahve. Tím vytvoříte miniaturní skleníček, kde relativní vlhkost vzduchu zůstává vysoká a listy nevysychají dřív, než stihnou vyrůst první kořínky. Stimulátor zakořeňování můžete použít, ale povinný rozhodně být nemusí; UC Davis i Iowa State ho řadí mezi volitelné pomůcky, zatímco správné médium a režim zálivky označují za klíčové.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Řízkům růží se bude nejlépe dařit v jemném substrátu Jediná chyba, která dokáže zničit celou várku naráz
Tady přichází moment, kvůli kterému se vyplatí číst dál. Nejčastější příčinou neúspěchu při domácím řízkování růží bývá přemokřený substrát. Zní to paradoxně, vždyť řízek bez kořenů přece potřebuje vodu. Jenže zakrytý květináč ztrácí vlhkost mnohem pomaleji než otevřený záhon, a kdo do něj každý den přilije další dávku, vytvoří podmínky, ve kterých se místo kořenů rozběhne hniloba.
Mechanismus je prostý: voda vytlačí ze substrátu vzduch, báze řízku se ocitne v kyslíkově chudém prostředí a houby (zejména botrytida) dostanou volné pole. Virginia Tech ve svém průvodci vegetativním množením výslovně varuje před stagnující vodou a Michigan State doplňuje, že zamokřené médium vede k plošnému úhynu řízků, protože všechny sdílejí stejnou nádobu, stejný nedostatek kyslíku i stejné mikrobiální zatížení. Ztráta pak bývá dávková: nepadne jeden kus, padnou všechny.
Jak poznat, že jste na správné straně? Substrát má být rovnoměrně vlhký na dotek, ale horní vrstva by měla mezi zálivkami mírně oschnout. Pokud pod krytem vidíte permanentní kapky a médium zůstává lesklé a těžké, odvětrejte a počkejte. Denní zalévání zakrytého květináče je samo o sobě varovný signál.
Kdy čekat první kořeny a jak řízkovance přezimovat
Po čtyřech týdnech zkuste řízek jemně zatáhnout. Klade-li odpor, pod povrchem už se tvoří kořenová soustava. Plnější prokořenění obvykle nastává za šest až osm týdnů, u některých odrůd i déle. Jakmile zaznamenáte nový růst nahoře (čerstvý lístek, narůžovělý výhonek), začněte postupně sundávat kryt, aby se mladá rostlina aklimatizovala na sušší vzduch.
Zářijový řízkovanec vstupuje do první zimy jako křehký organismus s malým kořenovým balem. V teplejších oblastech Česka zvládne přezimovat v zapuštěném květináči přímo na zahradě, přikrytý mulčem. V chladnějších polohách, kde mrazíky přicházejí brzy a teploty klesají hluboko pod nulu, je bezpečnější přesunout nádobu do studeného rámu, nevytápěné garáže nebo kůlny s teplotou kolem 0 až 7 °C. Kořeny v malém květináči promrzají rychleji než v otevřené půdě, a právě proto Iowa State doporučuje buď nádobu zakopat do země po okraj, nebo ji přenést do chráněného prostoru.
Na trvalé místo v zahradě počítejte s výsadbou až na jaře, zhruba šest měsíců po založení řízků. Do té doby mladá růže potřebuje klid, mírnou vlhkost a ochranu před vysušujícím větrem.
Proč se řízkovaná růže může chovat jinak než ta z obchodu
Většina keřových růží prodávaných v zahradnictvích je roubovaná na odolnější podnoži, která ovlivňuje vitalitu i mrazuvzdornost. Řízkovanec roste výhradně na vlastních kořenech, takže může být o něco slabší v prvních sezonách, ale zároveň má výhodu: pokud nadzemní část pomrzne, výmladky z kořenů ponesou stejnou odrůdu, zatímco u roubované růže by z podnože vyrazil planokeř.
Ještě jedna poznámka pro pořádek: u novějších kultivarů chráněných šlechtitelským patentem platí zákaz vegetativního množení pro komerční účely. Pro vlastní zahradu a vlastní potěšení vám ovšem nikdo řízek z ruky nevytrhne.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková