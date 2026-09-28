Z hudebníka Roberta Kodyma se stal zámecký pán: Zchátralou památku proměnil v luxusní domov se 26 pokoji

Robert Kodym si před více než dvaceti lety pořídil bydlení, nad kterým tehdy mnozí jen nevěřícně kroutili hlavou. Zchátralý barokní zámek v Bečvárech postupně proměnil v rodinný domov, který má dnes 26 pokojů, vlastní nahrávací studio i další prostory.
Zatímco většina lidí sní o vlastním domě, Robert Kodym si před více než dvěma desítkami let vybral poněkud náročnější bydlení. Frontman kapel Lucie a Wanastowi Vjecy koupil zámek Bečváry na Kolínsku, který byl v době jeho pořízení ve velmi špatném stavu. Na první pohled šlo spíš o obrovskou starost než vysněné bydlení. Kodym se ale pustil do náročné rekonstrukce a historická budova se postupně proměnila v jeho domov i místo pro hudební tvorbu. Na bydlení známého muzikanta jsme se na In-Lifestyle podívali blíže.
Zámek byl téměř na spadnutí
Historie Bečvár sahá hluboko do minulosti. Dnešní barokní zámek vznikal v 18. století a s jeho historií je spojený také slavný vojevůdce Ernst Gideon von Laudon. Stavbu dokončovali podle plánů architekta Jana Josefa Wircha a zámek později získal také rozsáhlý park. Po druhé světové válce byl objekt zkonfiskován a v době státní správy sloužil mimo jiné jako archiv. Postupně však bez pravidelné údržby chátral.
Jenže jeho zanedbaný stav Kodyma neodradil. „Začalo to ještě o něco dřív, kdy jsem se ohlížel po vhodné budově, kde by se dalo zřídit studio, vedle různých far jsem narazil na tenhle dům, vyrazil jsem ,ach!‘, a přestože mi všichni říkali, že jsem se zbláznil, už ho dávám do kupy přes deset let,“ popisoval v rozhovoru pro web Pro Ženy, jak narazil na tento barokní skvost, který mu hned učaroval. Zároveň přiznal, že záchrana objektu nebyla žádnou levnou záležitostí a spolkla celé jeho úspory.
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Kodym po zámku toužil už dříve a při hledání vhodného místa pro nahrávací studio si vzpomněl právě na Bečváry. Zámek znal z filmu Zapomenuté světlo, který se zde natáčel v roce 1996. Rozhodující pro něj byly mimo jiné silné historické zdi vhodné pro studio, ale také atmosféra celého místa. Později přiznal, že předem netušil, kolik práce, peněz, stresu a bezesných nocí si rekonstrukce vyžádá. Samotný zámek přitom podle CNN Prima News pořídil za pět milionů korun.
Zámek není jen bydlení. Má tu studio, zkušebnu i pokoje pro hosty
Bečváry mají celkem 26 pokojů a Kodym jejich využití promyslel tak, aby historické sídlo nebylo pouze reprezentativním domovem. S rodinou obývá část zámku, zatímco v dalších prostorách vzniklo nahrávací studio, režie, zkušebna, skladiště, údržbářská dílna nebo pokoje pro hosty. Právě studio má pro hudebníka zásadní význam. Kodym také vyzdvihuje akustiku velkého Laudonova sálu, který by se podle něj mohl jednou využít jako další nahrávací prostor.
Rekonstrukce se týkala samotné historické podstaty objektu. Opravovaly se fasády, měnila okna, rekonstruovalo se pískovcové schodiště a renovovaly kovářské i truhlářské prvky. Na obnovu památky navíc přispívaly také dotace z programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury. Pro Kodyma má ovšem zámek význam i kvůli jeho vztahu k historii a umění. Fascinuje ho, že prostředky vydělané hudbou pomáhají zachraňovat dílo z 18. století. Na zámku žije hudebník se svou manželkou Zuzanou a dcerou Amélií Annou. Veřejnosti je objekt nepřístupný.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Z hudebníka Roberta Kodyma se stal zámecký pán: Zchátralou památku proměnil v domov se 26 pokoji byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.