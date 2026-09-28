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Z hudebníka Roberta Kodyma se stal zámecký pán: Zchátralou památku proměnil v luxusní domov se 26 pokoji

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Robert Kodym si před více než dvaceti lety pořídil bydlení, nad kterým tehdy mnozí jen nevěřícně kroutili hlavou. Zchátralý barokní zámek v Bečvárech postupně proměnil v rodinný domov, který má dnes 26 pokojů, vlastní nahrávací studio i další prostory.
Fotografie Roberta Kodyma

Fotografie Roberta Kodyma

Zdroj: Foto: Nextfoto, Robert Kodym na TK skupiny Lucie
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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