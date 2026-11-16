Z Hradce večer vlakem neodjedete třemi směry. Začínají noční výluky
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Z Hradce večer vlakem neodjedete třemi směry. Začínají noční výlukyZdroj: Markéta Hamerníková
Článek byl publikován 16.11.2026 12:30
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →