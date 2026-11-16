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Z Hradce večer vlakem neodjedete třemi směry. Začínají noční výluky

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Kvůli přestavbě hradeckého nádraží začnou dnes večerní výluky na třech tratích. Do 18. listopadu nahradí vlaky vždy od 20:15 do půlnoci autobusy. Cestující musí počítat s tím, že ne všechny spoje budou mít zajištěné přípoje.
Z Hradce večer vlakem neodjedete třemi směry. Začínají noční výluky

Z Hradce večer vlakem neodjedete třemi směry. Začínají noční výluky

Zdroj: Markéta Hamerníková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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