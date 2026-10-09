Z dovolené jsem si přivezla recept na tradiční turecký pide s mletým masem – je to neuvěřitelná dobrota. Doporučuji vyzkoušet

Představte si dokonalou souhru křupavého nadýchaného těsta, bohatě kořeněného šťavnatého mletého masa a jemně roztaveného sýra, které korunuje tekoucí krémový žloutek. Tradiční turecké pide není jen tak obyčejné jídlo, ale opravdový gurmánský zážitek, který si vás získá po jediném soustu. Když se z trouby rozline vůně uzené papriky, římského kmínu a čerstvě upečeného těsta, u jednoho stolu se okamžitě sejde celá rodina.
Tato slavná placka ve tvaru elegantní lodičky má své hluboké kořeny v Anatolii a její historie sahá až do období Osmanské říše. Původně sloužila jako prosté, ale neuvěřitelně syté jídlo pro místní rolníky i kočovné kmeny, které potřebovaly vydatný pokrm do náročných pracovních dnů. Tradičně se pekla v masivních kamenných pecích vytápěných dřevem, což těstu propůjčovalo nezaměnitelné kouřové aroma. Postupem času se pide stalo nekorunovaným králem tureckého pouličního stravování a dnes na něj narazíte doslova na každém rohu od Istanbulu až po pobřeží Egejského moře.
Ačkoliv je verze s kvalitním hovězím masem naprostou klasikou, krása tohoto pokrmu spočívá v jeho variabilitě. Do náplně můžete snadno přidat čerstvý špenát s krémovou fetou, kousky pikantní klobásky sucuk nebo lahodný pečený lilek. Místo tradičního sýra lze vyzkoušet i výraznější kozí sýr či aromatický cheddar.
Do mísy rozdrobte čerstvé droždí, přidejte krupicový cukr a vlažnou vodu. Promíchejte a nechte asi 10 minut stát, dokud se na povrchu nezačne tvořit pěna. Potom přidejte mouku, řecký jogurt, vejce, olivový olej a sůl.
Vypracujte hladké a pružné těsto, které se nebude lepit na stěny mísy. Pokud je příliš řídké, přidejte po lžících trochu mouky, pokud je naopak příliš tuhé, přidejte malé množství vody. Mísu zakryjte utěrkou a nechte těsto asi 60–90 minut kynout na teplém místě.
Mezitím připravte masovou náplň. Cibuli nakrájejte najemno a česnek nasekejte nebo prolisujte. Na pánvi rozehřejte řepkový olej, přidejte cibuli a krátce ji orestujte.
Přidejte mleté hovězí maso a za občasného míchání ho opečte, aby se rozdělilo na menší kousky. Vmíchejte česnek, krájená rajčata, sladkou a uzenou papriku, římský kmín a podle chuti chilli. Osolte a opepřete a směs duste na mírném ohni asi 15–20 minut, dokud se většina tekutiny neodpaří.
Troubu předehřejte na 220 °C. Vykynuté těsto rozdělte na 4 stejné části a každý kus rozválejte nebo vytáhněte do podlouhlého oválného tvaru. Střed potřete masovou náplní, ale okraje nechte volné asi 2–3 cm.
Volné okraje těsta přehněte směrem k náplni a na obou koncích je pevně spojte, aby vznikl charakteristický tvar lodičky. Vejce rozšlehejte a potřete jím okraje těsta. Každé pide posypte strouhaným sýrem.
Pide pečte v předehřáté troubě asi 10 minut. Potom plech opatrně vytáhněte a do středu každého pide rozklepněte jedno vejce. Vraťte do trouby a pečte dalších 6–7 minut, dokud bílek neztuhne a okraje nebudou zlatavé.
Hotové pide nechte několik minut odpočinout. Před podáváním je posypte nasekanou petrželkou a nakrájejte na širší proužky. Nejlepší je podávat ho ještě teplé.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová