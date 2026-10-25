Z Chance ligy za Přerov až do NHL bez draftu. Michal Postava naskočil za Detroit a chytil sedm střel z osmi

Ve čtvrtek 22. října 2026 vedli Red Wings v Rogers Areně nad Vancouverem po dvou třetinách 4:1. Jejich brankář John Gibson se ale po druhé přestávce na led nevrátil, protože ho vyřadilo zranění v horní části těla. Do branky šel sedmadvacetiletý Postava a v závěrečné části odchytal 19 minut a 34 sekund. Inkasoval jednou, Detroit zápas dohrál a vyhrál 5:2.
Večer, kdy Detroitu vypadli oba zkušení brankáři
Vancouver za celý zápas vyslal na branku jen 13 střel. Gibson jich za 40 minut zastavil pět z pěti, takže zbylých osm připadlo na nováčka. Postava podle zápisu na serveru Puck Record skončil s úspěšností 87,5 %. Výhra se ve statistikách připsala Gibsonovi, protože odchytal dvě třetiny a jeho tým po celou dobu vedl.
Na hodnocení výkonu je ten vzorek příliš malý. Osm střel o brankáři mnoho neprozradí a tříbrankový náskok z něj sňal veškerý tlak na výsledek.
Podstatnější je, jak se Postava na střídačku vůbec dostal. Daniil Tarasov chyběl s blíže neurčeným zraněním, které podle dostupných informací utrpěl po zápase v Seattlu, případně na tréninku. Server RotoWire mu odhadoval návrat na 24. října, jak vážné zranění je, ale jasné nebylo. Detroit tak potřeboval brankáře okamžitě a ráno před zápasem povolal z Grand Rapids toho, kdo byl na farmě v nejlepší formě.
Jak se z nováčka extraligy stal brankář s nejlepší úspěšností play-off
V sezoně 2023/24 chytal Postava Chance ligu za HC Přerov a odchytal 44 zápasů. Jeho bilance 23 výher a 20 porážek znamenala, že vyhrál jen o tři zápasy víc, než prohrál. Průměr 1,84 gólu na zápas a šest čistých kont byly na druhou nejvyšší soutěž slušná čísla, senzace to nebyla.
Na konci dubna 2024 podepsal smlouvu s Kometou Brno. Pro Sport.cz tehdy mluvil o posunu v kariéře a doufal, že v extralize dostane prostor. V základní části nakonec odchytal 42 zápasů. V play-off 2025 nastoupil do 17 utkání a deset z nich vyhrál. Držel průměr 1,97 a úspěšnost 94 %, k tomu přidal tři čistá konta. Podle Detroitu žádný jiný brankář vyřazovacích bojů lepší úspěšnost neměl.
Sedmé finále se hrálo 29. dubna 2025 v Pardubicích. Kometa zvítězila 3:0, Postava udržel čisté konto a klubová reportáž ho zařadila mezi hráče zápasu. Pro web Red Wings později popsal, že se během brněnské sezony naučil být v brance klidnější.
Ve 29 zápasech na farmě nikdy nepustil víc než tři góly
Detroit s podpisem neotálel. V červnu 2025, pár týdnů po titulu, mu nabídl dvouletou nováčkovskou smlouvu. Kometa jeho odchod oznámila na svém webu a Postava tam řekl, že NHL je jeho sen a chce o šanci bojovat. V profilu Grand Rapids Griffins u něj dodnes stojí, že nebyl draftovaný. Jako juniora si ho žádný klub NHL nevybral, a nedraftovaným hráčům zámořská hierarchie podle podkladů odpouští málo chyb.
V první sezoně na farmě odchytal 25 zápasů základní části a 17 z nich vyhrál. Průměr 1,71 gólu na zápas a úspěšnost 93,7 % ho zařadily do čela soutěže. Spolu se Sebastianem Cossou získal Harry „Hap“ Holmes Memorial Award, ocenění pro brankářskou dvojici, která inkasovala nejméně gólů. Griffins při oznámení jeho povolání zdůraznili, že v žádném ze 29 zápasů základní části AHL nedostal víc než tři góly. Tahle série je pro jeho postup silnější argument než kterýkoli průměr, protože ukazuje, že Postava nemá propady.
Do nové sezony vstoupil čtyřmi výhrami ze čtyř zápasů, s průměrem 1,25 a úspěšností 95,4 %. K 22. říjnu byl v AHL třetí v průměru, čtvrtý v úspěšnosti a ve výhrách se dělil o první místo. Když Detroit sháněl brankáře narychlo, nemusel nikoho zkoušet, protože jeho jméno vedlo statistiky farmy.
Calgary, Edmonton, nebo zpátky do Grand Rapids?
Formálně jde o nouzové povolání. Jakmile se Gibson s Tarasovem uzdraví, nejpravděpodobnější je Postavův návrat na farmu, kde je jedničkou a chytá pravidelně. Griffins hrají 23. a 24. října doma proti Clevelandu Monsters, vždy v 19:00 místního času, tedy v jednu hodinu ráno českého času.
Pokud se zdravotní potíže protáhnou, má Detroit k dispozici brankáře, který je v celé organizaci v nejlepší formě, a Postava by mohl dostat první start od úvodního buly. Red Wings po Vancouveru pokračují na západní cestě. V Calgary hrají 24. října, v Česku to bude 25. října ve 4:00 ráno. V Edmontonu nastoupí 26. října, u nás 27. října ve 2:30. Doma proti Chicagu se představí 29. října, kdy zápas v Česku začíná o půlnoci na 30. října.