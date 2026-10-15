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Z českých obýváků pomalu mizí koberce. Lidé je nahrazují touto vychytávkou, která je až 3x praktičtější

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Kdo dnes v obýváku strhává starý koberec, většinou už podobný nepokládá. Sáhne […]
Z českých obýváků pomalu mizí koberce. Lidé je nahrazují touto vychytávkou, která je až 3x praktičtější

Z českých obýváků pomalu mizí koberce. Lidé je nahrazují touto vychytávkou, která je až 3x praktičtější

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 04:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

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