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Z 85 % spadl na pouhých 58 %. Diváci romantický hit Netflixu tvrdě zkritizovali, teď se vrací napravit reputaci

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Podcasterka, která nevěří v Boha, se zamiluje do rabína. Romantická komedie Tohle nikdo nechce (Nobody Wants This) si první řadou získala diváky po celém světě, u druhé se ale fanoušci rozdělili. Netflix teď ve čtvrtek (22. 10.) vypustí 3. řadu a přivádí do ní nové tváře včetně Sarah Silverman. Doká
Z 85 % spadl na pouhých 58 %. Diváci romantický hit Netflixu tvrdě zkritizovali, teď se vrací napravit reputaci

Z 85 % spadl na pouhých 58 %. Diváci romantický hit Netflixu tvrdě zkritizovali, teď se vrací napravit reputaci

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 08:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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