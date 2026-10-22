Z 85 % spadl na pouhých 58 %. Diváci romantický hit Netflixu tvrdě zkritizovali, teď se vrací napravit reputaci

Netflix nové díly seriálu
Tohle nikdo nechce zveřejní najednou ve čtvrtek 22. října. Jde opět o deset zhruba půlhodinových epizod. Celou řadu tak zvládnete za jeden delší večer. Netflix navíc drží podzimní rytmus, první řada vyšla v září 2024 a druhá 23. října 2025, tedy skoro přesně před rokem.
Do hlavních rolí se vrací
Kristen Bell jako agnostická podcasterka Joanne a Adam Brody jako rabín Noah. Vedle nich jsou zpátky i Timothy Simons, Jackie Tohn a Justine Lupe, bez kterých by si seriál málokdo dokázal představit. Foto: Katrina Marchinowski/Netflix O čem bude 3. řada Tohle nikdo nechce?
Podle oficiální synopse se Joanne a Noah sestěhují a jejich vztah se posune o další velký kus dál. Sestra Morgan se mezitím dál dere za slávou a kariéra jí začíná vycházet víc, než by sama čekala. Ze zveřejněného traileru je jasné, že na dvojici poroste tlak kvůli svatbě. Vztah také čekají vztah velké změny, a kdo sledoval předchozí řady, ví, že u téhle dvojice nejde nic hladce.
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Novou rabínku Eden si zahraje komička Sarah Silverman a jako Sebastian se v seriálu objeví Andrew Rannells. Připomeňme, že ho diváci znají jako Elijaha ze seriálu Girls, do kterého se po deseti letech také vrací. V menších rolích se ukáže i tvůrkyně seriálu Erin Foster, která si zahraje postavu jménem Nicole.
Nově se přidává také Keyla Monterroso Mejia jako Amber. Nechybí ani Tovah Feldshuh v roli Noahovy matky Biny, se kterou to Joanne od začátku nemá jednoduché a jejíž poznámky patří k nejvtipnějším momentům seriálu.
Foto: Netflix Kritici chválili, diváci se rozčilovali
Seriál
Tohle nikdo nechce má u českých diváků na Kinoboxu hodnocení 70 %. Kristen Bell u nás diváci znají hlavně ze seriálu Dobré místo, který má na Kinoboxu 79 %, Adam Brody zase jako Setha Cohena ze seriálu O.C.
V zahraničí je to s druhou řadou složitější. Na hodnotící platformě
Rotten Tomatoes má 2. řada 80 % od kritiků, diváci jí ale dali jen 58 %. První řadu přitom měli diváci ohodnocenou na 85 %. Vyčítali druhé hlavně to, že se točí v kruhu a postavy se nikam neposouvají.
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Seriál od druhé řady vedou showrunneři Jenni Konner a Bruce Eric Kaplan. Konner podle webu What's on Netflix chtěla, aby nová řada působila jako šampaňské. Lehkost, kterou diváci minule postrádali, je tak zjevně hlavní úkol.
Erin Foster seriál postavila na vlastním příběhu, sama si totiž vzala židovského muže a konvertovala k judaismu. I proto v seriálu nechybí humor o rozdílech mezi oběma světy, který diváky v první řadě tak bavil.
Foto: Netflix Kdy vyjde 3. řada Tohle nikdo nechce na Netflixu?
Na trailer, se kterým Netflix novou řadu představil koncem září, se můžete podívat níže. Netflix k němu vydal i plakát s heslem It's Perfect Because It's Us, tedy že je to dokonalé právě proto, že jde o ně dva.
Třetí řada seriálu Tohle nikdo nechce bude mít na Netflixu premiéru ve čtvrtek 22. října.
Zdroje: Netflix, Rotten Tomatoes, Kinobox
Hodnocení na
Kinoboxu: 70 %