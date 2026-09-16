Z 30 olivových olejů prošly testem jen dva. Pesticidy našli i v bio výrobcích, které stojí přes 600 Kč za litr

Když si v květnu 2026 redakce ÖKO-TEST nechala v laboratořích prověřit třicet olivových olejů deklarovaných jako „extra panenské“, výsledek překvapil i zkušené testery. Známku „sehr gut“ si odnesly jen dva výrobky. Zbytek trpěl kombinací problémů: od chuťových vad přes koktejly pesticidních reziduí až po stopy minerálních olejů a změkčovadel. Pro tuzemského spotřebitele je podstatné, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce hlásí podobně znepokojivá čísla.
Dva vítězové z opačných cenových pólů
Nejlepší hodnocení získal bio olej vlastní značky ALDI (Bio Natives Olivenöl extra, vyráběný lisovnou Oleificio Salvadori) za přibližně 235 korun za litr a výrazně dražší Rapunzel Olivenöl nativ extra fruchtig z Itálie za zhruba 500 korun za litr. Oba výrobky prošly senzorickou zkouškou uznaného panelu Mezinárodní rady pro olivy bez vady a neobsahovaly problematické hladiny pesticidů, minerálních uhlovodíků ani ftalátů.
Pesticidy, minerální oleje a změkčovadla: co laboratoře odhalily
Laboratorní screening odhalil ve vzorcích směsi až šesti pesticidních látek současně. Mezi nejčastěji detekovanými byly difenokonazol, tebukonazol, lambda-cyhalothrin a trifloxystrobin. Vícenásobná rezidua se objevila téměř ve všech konvenčních olejích a ve čtyřech bio produktech.
Stopy minerálních uhlovodíků skupiny MOSH nalezly laboratoře ve všech třiceti vzorcích, což poukazuje na systémový problém celého výrobního řetězce. Tyto látky se do oleje dostávají kontaktem s mazivy strojů, hadicemi nebo těsněními z měkčeného PVC. U skupiny MOAH, která vzbuzuje větší zdravotní obavy, Evropská komise v květnu 2026 oznámila, že návrh maximálních limitů získal podporu členských států a přijetí směřovalo na říjen téhož roku.
Zvlášť nepříjemným nálezem byl dibutylftalát (DBP), změkčovadlo, které se do oleje přenáší z plastových komponentů výrobní linky. ÖKO-TEST za zvýšené hodnoty srážel body bez ohledu na to, zda šlo o bio, nebo konvenční produkt.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Proč označení „extra panenský“ tak často neodpovídá obsahu lahve
Kategorie „extra panenský“ podle evropské legislativy vyžaduje, aby olej neměl žádnou senzorickou vadu: žádnou žluklost, zatuchlost, plísňový tón ani jiný defekt. Právě na tomto kritériu řada testovaných olejů pohořela. Senzorický panel zjistil vady, které výrobek automaticky degradují do nižší jakostní třídy; ÖKO-TEST za takový nález srážel hodnocení rovnou o čtyři stupně.
U bio olejů s pesticidními nálezy platí ještě další nuance: samotná přítomnost nepovolené látky automaticky neruší bio certifikaci. Unijní nařízení o ekologické produkci stanoví, že kontrolní orgán musí dohledat zdroj a příčinu; reziduum může pocházet ze závanu z konvenčního sousedního pole nebo z kontaminace při přepravě. Bio status produkt ztrácí teprve tehdy, když se prokáže úmyslné použití zakázané chemie nebo nedostatečná prevence ze strany pěstitele.
Česká stopa: co zjistila SZPI a kde si ověřit konkrétní značku
SZPI v lednu 2025 zveřejnila výsledky kontroly osmnácti vzorků olivových olejů. Osm z nich (tedy 44,4 %) nevyhovělo, převážně proto, že deklarace „extra panenský“ neodpovídala skutečné jakostní kategorii. V prosinci 2023 byl výsledek ještě horší: ze 21 vzorků propadlo 14, tedy 67 %. Český dohled se zaměřuje především na senzoriku a kategoriální správnost, zatímco ÖKO-TEST přidává detailní screening pesticidů, minerálních uhlovodíků a ftalátů.
Jak vybírat olivový olej, když etiketa nestačí
Domácí ochutnávka odhalí nanejvýš zjevnou žluklost nebo zatuchlost. Pesticidní rezidua, MOAH ani změkčovadla jazykem nerozpoznáte. Při nákupu se proto vyplatí sledovat několik vodítek:
Šarže a datum minimální trvanlivosti – oleje z čerstvé sklizně přicházejí do obchodů hlavně v prvním čtvrtletí roku. Jasně uvedená země původu – konkrétní stát, ideálně oblast, signalizuje dohledatelnost řetězce. Kontrolní historie značky – web Potraviny na pranýři provozovaný SZPI umožňuje vyhledávat podle výrobce, kontrolované osoby i země původu. Výsledky nezávislých testů – ÖKO-TEST, Stiftung Warentest nebo dTest publikují srovnání pravidelně; plné výsledky bývají placené, ale i volně dostupné části prozradí problematické značky.
Cena ani bio logo samy o sobě spolehlivost nezaručují. Mnohem víc rozhoduje dohledatelná kontrolní historie konkrétní značky a ochota spotřebitele si ji před nákupem ověřit.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková