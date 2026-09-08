Yperit nebo fosgen na Šumavě? Kritika od Motoristů je politická, podobných míst jsou v Česku tisíce, říkají odborníci

Dramatickými slovy popsal na úterní tiskové konferenci ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) výsledky průzkumu v bývalém šumavském vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku. Specializovaná firma Dekonta podle něho našla v bývalých bunkrech armádního chemického cvičiště 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, které už zamořily část zeminy okolo. Ministr nález popsal jako přírodní katastrofu a hrozbu pro okolní obyvatele i návštěvníky šumavského národního parku. Ze vzniklé situace viní minulé vedení ministerstva v čele s Petrem Hladíkem (KDU–ČSL). Oslovení experti ale slova o katastrofě mírní. Připomínají, že podobně znečištěných a nebezpečných míst jsou v zemi minimálně vyšší stovky.
„V Národním parku Šumava zůstaly v bývalém vojenském prostoru dvě stovky nádob s velmi nebezpečnými chemickými látkami. Ohrožují lidi i životní prostředí. Například v případě požáru by způsobily katastrofu, sudy by mohly vybuchnout a ohrozit životy například hasičů. Je nutná sanace celé lokality,“ uvedl ministr.
Odborníci, se kterými hovořily HN považují Červeného vyjádření za přehnaná. „Hovořit o přírodní katastrofě není úplně namístě, jinak ale hodnotit politické interpretace nechci. Chemikálie tam určitě mohou být nebezpečné, proto je dobře, že přijde jejich sanace,“ řekl HN člen výkonné rady Asociace sanačních firem Jiří Unčovský.
Připomněl, že v Česku je v Systému evidence kontaminovaných míst 10 tisíc lokalit, ze kterých je sedm tisíc nedostatečně prozkoumaných. „Bylo by třeba se zaměřit i na ně. I když to třeba mohou být skládky pesticidů či bývalé průmyslové areály, které nemusí být tak nebezpečné jako bývalý vojenský prostor,“ dodal.
Stejný názor má na věc ekologická organizace Arnika. „Podobně kontaminovaných a stejně nebezpečných míst jsou v Česku vyšší stovky a sanují se roky. Kritika z ministerstva vůči bývalému vedení úřadu evidentně není odborná, ale politická,“ uvedl stanovisko Arniky její mluvčí Luboš Pavlovič.
Co se vlastně našlo?
Mezi chemikáliemi, které už podle ministra Červeného na Šumavě zamořily asi 1000 tun okolní půdy, jmenoval například arzen, rtuť, dioxiny, furany a chlorovaná rozpouštědla. Znečištění podzemních vod podle něj zatím zjištěné nebylo, teprve se bude zkoumat.
Celý nález už v pondělí na sociálních sítích avizoval poslanec Filip Turek (čestný prezident Motoristů), který nejprve napsal, že na Šumavě vniká do půdy jedovatý bojový plyn yperit, známý z první světové války. Později řekl, že uniká další vojenská chemická látka fosgen. A do třetice napsal, že jsou to látky, které by se mohly pouze za určitých okolností v jedovatý plyn fosgen teprve změnit.
„Kdyby ty látky na daném území společně začaly pracovat, například v důsledku nějakého požáru, tak by společně mohly vytvořit podpůrný mechanismus pro takový chemický koktejl. Čímž by nastala nepříjemná situace a my bychom vytvořili novou látku na principu fosgenu,“ vysvětlil to Červený.
Na konci září proto začne podle ministra sanace území, která potrvá až do června 2028. Stát bude 192 milionů korun a provádět ji bude zřejmě firma Dekonta, stejná firma, která oblast už od jara detailně prozkoumala. Výběrové řízení ale ještě neproběhlo. Pro firmu ale hovoří, že už získala od státu mnoho podobných klíčových zakázek, včetně železniční havárie v Hustopečích.
V orgánech mateřské firmy Dekonta Holding působila od roku 2015 (naposledy do letošního července v dozorčí radě) Klára Sovová, která za Motoristy kandidovala neúspěšně v parlamentních volbách a nyní je kandidátkou strany na pražskou primátorku. S ní se HN nepodařilo telefonicky spojit, na otázky zaslané SMS nereagovala.
Dekonta navíc prováděla už předchozí menší sanace území v letech 2021 a 2023. Právě na základě těchto zjištění a nového průzkumu z letošního roku (zadávalo ministerstvo za 3,2 milionu korun) nyní Červený obviňuje Hladíka z nečinnosti a chce kvůli tomu podávat i trestní oznámení.
„Došlo k závažnému selhání. Vedení ministerstva v čele s Petrem Hladíkem o bezpečnostním riziku vědělo a i přes doporučení odborníků z roku 2023 nic neudělalo. Svou nečinností ohrozilo životy obyvatel České republiky. Stovky nebezpečných nádob zůstaly v lokalitě Národního parku Šumava další tři roky a část obsahu stále unikala,“ řekl Červený.
Hladík se brání
Hladík ale naopak označuje dnešní oznámení ministra i předchozí Turkovo za šíření poplašné zprávy. Brání se pak tím, že obě proběhlé sanace z let 2021 a 2023 žádný výskyt bojových chemických látek nepotvrdily. „Teprve v závěrečné zprávě, kterou ale ministerstvo obdrželo až v říjnu 2025, se píše, že v oblasti může být něco dalšího. Že nelze vyloučit ani bojové chemické látky a že by to chtělo další průzkum. Tehdy jsme ale psali na ministerstvo obrany, že by se na to bylo potřeba podívat a říci si, co dál,“ popisuje Hladík.
Schůzka pak proběhla na jaře 2026 už za nového ministra. „Získal jsem z ní zápis, ve kterém stojí, že ministerstvo obrany i národní park říkají, že by tam nic dalšího velkého být nemělo,“ dodal bývalý ministr.
Hladík navíc naznačuje, že bombastické zveřejnění průzkumu může být i přípravou pro odvolání současného šéfa národního parku Pavla Hubeného. Právě jeho místo mělo být po nástupu Motoristů do čela resortu v ohrožení. Nakonec byl ale odvolaný jen ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch. „Je možné, že nejde jen o to obvinit mě, ale také mít argument pro odvolání Hubeného. Může jít i o byznys pro Dekontu, je to skoro 200 milionů,“ míní.
Ředitel parku Pavel Hubený ale nechtěl případ ani spekulace o svém odvolání nijak komentovat. Poskytl HN jen velmi stručný komentář s tím, že má odkazovat na tiskový odbor ministerstva. „Jsme rádi, že to zmizí,“ řekl pouze.
Podle bývalého pracovníka šumavského národního parku, který si nepřál být jmenován, však měli v parku dlouho jen data z roku 2023. A v nich prý nic zásadního zjištěno nebylo. „Tehdy nějaké sudy a ampule. Jeden sud mířil do Řeže na Státní ústav pro jadernou bezpečnost a tam ho proměřili a nenašli žádné bojové ani toxické látky,“ sdělil HN.
HN oslovili s žádostí o komentář i generálního ředitele Dekonty Karla Petrželku. Ten pouze sdělil, že firma má dohodu s ministerstvem životního prostředí, že bude novináře směrovat na jeho tiskový odbor.