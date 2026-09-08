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Yperit nebo fosgen na Šumavě? Kritika od Motoristů je politická, podobných míst jsou v Česku tisíce, říkají odborníci

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Dramatickými slovy popsal na úterní tiskové konferenci ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) výsledky průzkumu v bývalém šumavském vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku. Specializovaná firma Dekonta podle něho našla v bývalých...
Igor Červený, ministr životního prostředí

Igor Červený, ministr životního prostředí

Zdroj: HN - Lukáš Bíba
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HN.cz Extra

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