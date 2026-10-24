YouTube míří na Spotify i Audible: audioknihy chce přidat do Premium, spuštění se zvažuje nejdřív na rok 2027

Zprávu přinesl americký deník v říjnu 2026 a dál ji rozšířil server The Desk. Zatím jde jen o záměr v rané fázi. YouTube nezveřejnilo, kolik titulů by nabídlo, kolik by služba stála, v jakých jazycích by byla ani v kterých zemích by se spustila. Rok uváděný v souvislosti se startem je pouze nejbližší termín, o kterém se uvažuje. Potvrzené datum zatím neexistuje.
Kolik posluchačů audioknih už dnes hledá tituly na YouTube zdarma
Asociace amerických vydavatelů audioknih Audio Publishers Association zveřejnila v červnu 2026 průzkum, podle kterého 45 procent posluchačů audioknih v předchozím roce pouštělo bezplatné kopie na YouTube. Téměř každý druhý posluchač tedy platformu k poslechu knih už používá. Kolik z těch nahrávek bylo nahráno nelegálně, průzkum neuvádí. Pro nakladatele je ale YouTube z těchto dat místem, kde jejich publikum skutečně je.
Trh, o který jde, není malý. Stejná asociace vyčíslila tržby z audioknih za rok 2025 na 2,43 miliardy dolarů, tedy přibližně 57 miliard korun. Aktivních titulů eviduje přes 750 tisíc. Nakladatelé tak na YouTube vidí riziko neautorizovaného šíření a zároveň distribuční kanál s obrovským dosahem.
Platforma k tomu má nástroj Content ID. Ten rozpoznává chráněný obsah a držitel práv pak rozhoduje, zda nahrávku zablokuje, bude na ní vydělávat, nebo ji jen sleduje. Licencovaná služba by k mazání neautorizovaných nahrávek přidala oficiální verze knih, z jejichž poslechu by měli příjem autoři i nakladatelé.
Do balíčku s videem bez reklam a YouTube Music by přibylo mluvené slovo
Předplatitelé YouTube Premium dnes dostávají videa bez reklam, přístup k YouTube Music, stahování obsahu pro přehrávání offline a přehrávání na pozadí. Audioknihy mezi oficiálně uváděnými výhodami chybí.
Dvě ze čtyř výhod přitom slouží poslechu, při kterém se člověk nedívá na obrazovku: hudba a přehrávání na pozadí. Audioknihy by navázaly na funkce, za které lidé Premium platí už teď, a nebyly by pro předplatné novým směrem.
Spotify si v Česku účtuje za audioknihy 125 Kč navíc
Nejbližším soupeřem je Spotify. V květnu 2026 oznámilo katalog s více než 700 tisíci audioknih ve 22 zemích. V říjnu se rozšířilo do více než 180 trhů, kde má nabídnout 350 tisíc titulů ve 120 jazycích. Ve Spojených státech mají některé tarify Premium 15 hodin poslechu audioknih měsíčně v ceně.
Čeští uživatelé takové podmínky nemají. Audioknihy u nich fungují přes doplněk Audioknihy+, který stojí 125 Kč měsíčně nad rámec běžného Premium. Za tu částku dostanou stejných 15 hodin, tedy zhruba 8 Kč za hodinu poslechu, a další hodiny nebo jednotlivé tituly si mohou dokoupit. Kdyby YouTube zařadilo audioknihy do Premium bez příplatku, nabídlo by v jednom předplatném video, hudbu i knihy. Tuto kombinaci dnes Spotify ani Audible nemají.
Audible od Amazonu má dva tarify. Standard za přibližně 210 Kč (8,99 USD) měsíčně zahrnuje jednu audioknihu měsíčně z katalogu zhruba milionu titulů. Premium za přibližně 350 Kč (14,95 USD) přidává měsíční kredit na další knihu a širší nabídku obsahu.
Čeština, cena a datum: tři otázky, na které YouTube mlčí
YouTube Premium je v Česku oficiálně dostupné, takže zázemí pro placenou službu tu platforma má. Novinky však může zavádět postupně a začít třeba v anglicky mluvících zemích. Češtinu mezi podporovanými jazyky nezmiňuje report WSJ ani veřejné materiály YouTube. U Spotify se ze 120 ohlášených jazyků nedá jednoznačně vyčíst, zda mezi nimi čeština bude. Nabídku českých knih na YouTube rozhodnou až licenční dohody s nakladateli.
Otevřená zůstává i cena. Podmínky placených služeb YouTube umožňují ceny měnit, mimo jiné kvůli změně licenčních nákladů nebo samotné služby. Licence na audioknihy jsou přesně takový náklad. Zdražení Premium ale nikdo neoznámil a stejně dobře mohou audioknihy přibýt za stávající cenu.
Kdo chce poslouchat hned, nemá na co čekat. YouTube nemá katalog, ceník ani seznam jazyků, zatímco Audible a doplněk Spotify Audioknihy+ jsou v provozu se zveřejněnými podmínkami. Kdo platí YouTube Premium a audioknihy neposlouchá, nemusí zatím nic řešit. Nejbližší zvažovaný termín spuštění je rok 2027.