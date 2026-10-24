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YouTube míří na Spotify i Audible: audioknihy chce přidat do Premium, spuštění se zvažuje nejdřív na rok 2027

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Podle deníku The Wall Street Journal jedná YouTube s nakladateli o licencích na audioknihy. Ty by se mohly stát součástí stejného předplatného, které dnes odemyká videa bez reklam a YouTube Music.
YouTube míří na Spotify i Audible: audioknihy chce přidat do Premium, spuštění se zvažuje nejdřív na rok 2027

YouTube míří na Spotify i Audible: audioknihy chce přidat do Premium, spuštění se zvažuje nejdřív na rok 2027

Zdroj: Foto: Joe Mabel - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 18:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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