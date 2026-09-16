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Yamal si letos věří na Zlatý míč: Mbappé a já jsme dva nejlepší hráči na světě

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Lamine Yamal před říjnovým udílením Zlatého míče rozhodně neskrývá sebevědomí. Devatenáctiletá hvězda Barcelony se společně s Kylianem Mbappém považuje za jednoho ze dvou nejlepších fotbalistů současnosti a po sezoně, v níž vyhrála španělskou ligu i mistrovství světa, věří, že by nejprestižnější individuální ocenění měla připadnout právě jí.
Yamal si letos věří na Zlatý míč: Mbappé a já jsme dva nejlepší hráči na světě

Yamal si letos věří na Zlatý míč: Mbappé a já jsme dva nejlepší hráči na světě

Zdroj: FC Barcelona
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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