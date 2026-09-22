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Xiaomi prodává soundbar se subwooferem a RGB na stůl, v Česku pod 2 100 Kč: ušetří vám přesně jeden kabelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Xiaomi Desktop Speaker Pro Set slibuje soundbar k monitoru, subwoofer bez signálového kabelu a RGB podsvícení se šesti efekty. Bezdrátový je u něj ale jen přenos zvuku. Napájení ne, a to má na uklizený stůl větší dopad, než zní z popisu produktu.
Xiaomi prodává soundbar se subwooferem a RGB na stůl, v Česku pod 2 100 Kč: ušetří vám přesně jeden kabel
Zdroj: Foto: 4MLinux developers - licence GPL
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Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.Všechny články tohoto autora →
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